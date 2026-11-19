La creciente del río Paraná en Bajada Grande dejó una historia de pérdidas, preocupación y solidaridad. Un vecino del barrio, Juan Carlos Campos Vila, cuya vivienda quedó prácticamente cubierta por el agua, relató a Elonce las dificultades que atraviesa desde que debió abandonar su hogar. Aunque perdió gran parte de sus pertenencias, continúa colaborando con un merendero comunitario para brindar alimentos a otras familias afectadas por la inundación.

Elonce estuvo en su casa y constató el avance del agua sobre la propiedad, donde muebles, electrodomésticos y distintos objetos quedaron sumergidos. El hombre explicó que actualmente permanece en un espacio que le prestó un vecino, mientras espera que el río comience a descender para evaluar los daños.

"Todo bajo el agua. Acá me prestó un vecino para que estemos", expresó al describir la situación que atraviesa. Pese a las dificultades, aseguró que por el momento cuenta con asistencia, aunque reconoció que la verdadera dimensión de las pérdidas recién podrá conocerse cuando el agua se retire.

Perdió muebles, electrodomésticos y gran parte de sus pertenencias

La inundación alcanzó distintos sectores de su vivienda y provocó importantes daños materiales. El vecino enumeró algunas de las cosas que quedaron bajo el agua y manifestó su incertidumbre sobre la posibilidad de recuperarlas.

"La mayoría de las cosas las perdí. La cama, el ropero, las cosas del comedor. No encuentro algunas que deben estar metidas abajo. Hay que ver si después se pueden volver a utilizar, si no se rompieron", relató Campos Vila a Elonce.

Entre las pertenencias afectadas mencionó ropa, un lavarropas, mesas y muebles de cocina. También señaló que algunos elementos de su actividad comercial quedaron dañados por la inundación.

El hombre explicó que ingresa diariamente a la propiedad para observar cómo evoluciona la situación y tratar de recuperar lo que todavía pueda servir. Sin embargo, la altura del agua dificulta cualquier intento de ordenar o retirar las pertenencias.

"Todos los días salimos a ver qué se puede rescatar"

La creciente también modificó por completo la rutina familiar. Además de permanecer fuera de su vivienda, el vecino debe estar pendiente del comportamiento del río y de la seguridad de los pocos bienes que todavía conserva.

"Todos los días salimos a ver qué se puede rescatar, ver cómo está la situación. Estamos casi todo el día despiertos porque los robos están a la orden del día", manifestó.

El hombre expresó su temor ante posibles hechos de inseguridad en las viviendas afectadas por el agua, especialmente porque muchas familias debieron trasladarse a otros lugares.

"Más que nada, que te roben lo poco que te queda", sostuvo.

En su caso, la inundación también afectó espacios utilizados por su familia, entre ellos una habitación de su hijo. Según describió, el agua alcanzó sectores donde todavía permanecen objetos que no pudieron retirar a tiempo.

A pesar de haber perdido casi todo, sigue ayudando en el merendero

En medio de las dificultades, el vecino decidió mantener una actividad que considera fundamental para el barrio: la asistencia alimentaria a través de un comedor y merendero comunitario.

"Seguimos con el comedor, el merendero, para seguir con la rutina", contó a Elonce.

La creciente obligó a reorganizar las tareas y buscar espacios alternativos para preparar los alimentos. Actualmente, las comidas se elaboran en una vivienda que no quedó inundada, mientras vecinos y colaboradores ayudan con el traslado de mercadería y donaciones.

El hombre explicó que la solidaridad de otras personas permitió sostener el funcionamiento del espacio comunitario.

"Los chicos me llevaron para que haga la garrafa y donaciones que llegan a conocidos que están secos o que están en otros barrios", relató.

Durante la jornada tenían previsto distribuir leche y galletitas para la merienda, mientras que para el día siguiente proyectaban preparar otra comida destinada a las familias.

"Vamos a entregar para la merienda y mañana vamos a hacer hamburguesas, si Dios quiere", expresó.

De esta manera, pese a tener su propia casa inundada y enfrentar importantes pérdidas materiales, el vecino continúa trabajando para que otras personas del barrio puedan recibir alimentos.

El temor a una nueva subida del río Paraná

La preocupación de las familias de Bajada Grande no terminó con el ingreso del agua a sus viviendas. La posibilidad de que el río continúe creciendo mantiene en alerta a quienes permanecen en las zonas más comprometidas.

"Si llega a venir un poco más, hay que levantar todo de vuelta. Acá me da hasta la cintura y allá me da hasta el pecho el agua", describió al señalar los distintos niveles que alcanzó la inundación dentro de su propiedad.

También manifestó preocupación por la posibilidad de que aumente el caudal del río y el agua avance hacia sectores que todavía permanecen secos.

Mientras espera que la creciente comience a retroceder, el hombre intenta sostener su rutina y colaborar con sus vecinos. La recuperación de su vivienda, los muebles y los electrodomésticos deberá esperar hasta que las condiciones permitan ingresar nuevamente con seguridad.