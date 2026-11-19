La paritaria estatal en Entre Ríos pasó a un nuevo cuarto intermedio este jueves 19 de noviembre, luego de una breve reunión entre representantes del Gobierno provincial y los gremios ATE y UPCN en la Secretaría de Trabajo.

El encuentro no pudo desarrollarse según lo previsto debido al retiro de UPCN, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado cuestionó la decisión oficial de suspender las negociaciones y reclamó respuestas sobre salarios y condiciones laborales.

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, expresó su malestar por lo ocurrido y responsabilizó al Ejecutivo provincial por la falta de avances. El dirigente sostuvo que la ausencia de uno de los sindicatos no debía impedir la continuidad de las conversaciones.

“Primero, para dejar asentado, no hay voluntad política de hacer paritaria. Porque el otro gremio no haya participado o se levantó y se fue no quiere decir que no haya paritaria”, manifestó Muntes a Elonce.

El Gobierno ratificó el aumento salarial del 4%

La reunión había sido convocada originalmente para el martes, pero fue suspendida y reprogramada para este jueves. La modificación ya había generado cuestionamientos de ATE, que esperaba avanzar en una agenda de reclamos presentada durante las negociaciones anteriores.

Durante el breve encuentro, los representantes provinciales mantuvieron la propuesta de incremento salarial del 4% para noviembre.

Según explicó Muntes, ese porcentaje representa una mejora de entre 40.000 y 42.000 pesos para los trabajadores estatales comprendidos en la negociación. “Lo que hace el Gobierno provincial es ratificar el 4% que habían ofrecido”, señaló el sindicalista, quien consideró insuficiente esa actualización frente a la pérdida acumulada del poder adquisitivo.

Cuestionamientos

Muntes insistió en que el ámbito paritario debía funcionar como un espacio efectivo de discusión entre los representantes del Estado y las organizaciones sindicales. Sin embargo, lamentó que no se concretara el debate previsto.

En ese sentido, sostuvo que ATE concurrió con una posición definida previamente en asambleas y cuestionó que no pudiera desarrollar sus planteos ante las autoridades. “Nosotros decimos lo que definimos en asamblea y lamentablemente no pudimos llevar adelante el encuentro paritario. Se rasgan las vestiduras diciendo que la paritaria es el ámbito que necesitamos los trabajadores para debatir, cuando no la honran”, cuestionó al dialogar con Elonce.

ATE advirtió por una pérdida salarial superior al 40%

Uno de los principales planteos del gremio estuvo relacionado con la necesidad de establecer un mecanismo que permita recomponer los ingresos de los empleados públicos, más allá de los incrementos puntuales anunciados por el Ejecutivo.

Muntes aseguró que, según los cálculos de ATE, los trabajadores estatales perdieron más del 40% de su poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión provincial.

Esa estimación fue presentada por el sindicato como uno de los fundamentos para exigir una propuesta de recuperación salarial. “Nosotros planteamos un plan de recuperación del salario porque vamos perdiendo más del 40% del poder adquisitivo desde que asumió este Gobierno”, afirmó.

Los reclamos de ATE

La organización sindical había preparado documentación para abordar una serie de demandas vinculadas con las condiciones de empleo, los ingresos y distintos derechos laborales.

Entre los temas pendientes figuraban los 20 puntos que ATE había presentado en febrero, además de nuevos planteos relacionados con la recomposición de haberes y la actualización de las asignaciones familiares.

“Nosotros tenemos toda la documentación, todo documentado. Lamentablemente no lo pudimos hacer efectivo porque no quisieron llevar adelante la reunión”, expresó Muntes.

El dirigente también cuestionó que las asignaciones familiares permanecieran desactualizadas y remarcó que la discusión salarial debía contemplar otros componentes de los ingresos de los trabajadores.

Qué pasará con los contratos temporales

Otro de los asuntos centrales fue la continuidad laboral de los empleados estatales cuyos contratos temporales vencen el próximo 31 de diciembre. De acuerdo con lo informado por Muntes, durante el encuentro el Gobierno provincial aseguró que todos esos contratos serían renovados, una definición que ATE había solicitado expresamente ante la proximidad del cierre del año.

El sindicalista también mencionó que el Ejecutivo manifestó su intención de dar continuidad al tratamiento de un proyecto legislativo impulsado por ATE, relacionado con la jornada laboral de seis horas para trabajadores estatales.

Estas cuestiones formaban parte de la agenda que el gremio pretendía profundizar durante la negociación, junto con los reclamos salariales.

La paritaria quedó sin fecha para una nueva reunión

Tras la interrupción del encuentro, las autoridades provinciales solicitaron un nuevo cuarto intermedio, aunque no establecieron cuándo volverían a convocar a los representantes sindicales.

Muntes manifestó que ATE continuará reclamando una instancia de negociación que permita discutir tanto la recuperación del salario como las condiciones laborales de los empleados públicos. “Es necesario seguir hablando de salario y condiciones de trabajo. Estamos cerca de fin de año y los trabajadores y trabajadoras necesitamos previsibilidad”, sostuvo.

Finalmente, defendió la negociación colectiva como mecanismo para resolver los conflictos laborales y remarcó la importancia de garantizar la participación de los sindicatos.

“Nosotros queremos más paritaria porque seguimos sosteniendo que el ámbito paritario es lo mejor. El que hace paritaria a espaldas de los trabajadores y trabajadoras no es paritaria genuina”, concluyó.

Por el momento, la paritaria estatal en Entre Ríos permanece en cuarto intermedio y sin una nueva fecha confirmada, mientras ATE aguarda respuestas sobre su propuesta de recuperación salarial y los demás reclamos laborales.