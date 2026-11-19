Un informe ubicó a las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Neuquén y Santa Fe como las jurisdicciones más transparentes del país en materia de información fiscal.
Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Formosa, Neuquén y Santa Fe, son las provincias que alcanzaron la máxima puntuación en relación a la transparencia en información fiscal.
Así lo estableció el Nodo de Información Provincial que creó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) para ofrecer a la población una herramienta para conocer el manejo de las cuentas públicas.
“Con el Nodo buscamos promover la eficacia, eficiencia y transparencia de los Estados ante una reconfiguración de su rol”, destacó Guido Rangugni, presidente de la asociación.
El primer eje presentó un ranking de transparencia de información fiscal elaborado a partir del relevamiento realizado en las páginas web oficiales de las jurisdicciones provinciales y de la CABA.
Cómo se armó el ranking de transparencia fiscal
El ranking se elaboró a partir de la verificación del cumplimiento de distintos requisitos legales y técnicos sobre información presupuestaria, ejecución del gasto, recursos tributarios, deuda pública y composición de la planta de personal, entre otros ítems. Se evaluó tanto la completitud de los datos como el respeto de los plazos de publicación establecidos en las normativas vigentes.
De acuerdo con la información relevada al 30 de septiembre de 2026, ASAP dividió a las jurisdicciones en cuatro grupos según su desempeño:
Grupo I – Cumplimiento estricto (100 puntos): Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Neuquén y Santa Fe. Publicaron toda la información requerida, en tiempo y forma.
Grupo II – Cumplimiento alto (90 a 80 puntos): Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy, Salta, San Juan, Tierra del Fuego, Chaco, Tucumán y Mendoza. Todas, excepto Mendoza, difundieron los datos dentro de los plazos, aunque presentaron demoras o faltantes puntuales en la información sobre la planta de personal.
Grupo III – Cumplimiento intermedio (75 a 65 puntos): Buenos Aires, Catamarca y Misiones. Si bien publicaron de manera completa el Presupuesto 2026, presentaron solo un cumplimiento parcial respecto del resto de los indicadores exigidos.
Grupo IV – Bajo cumplimiento (60 a 15 puntos): Santa Cruz, La Rioja, Chubut, Río Negro y Santiago del Estero. Todas, salvo La Rioja, difundieron el Presupuesto 2026, pero mostraron serias falencias en la publicación del resto de la información fiscal.
Transparencia fiscal y control ciudadano
Desde ASAP subrayan que la transparencia en las cuentas públicas no solo implica cumplir con una obligación formal, sino también ofrecer datos claros, accesibles y actualizados que permitan comprender cómo se administran los recursos del Estado. En ese sentido, la publicación periódica de presupuestos, ejecuciones, informes de deuda y nóminas de personal es considerada una condición básica para el control social y parlamentario.
A medida que se profundiza el debate sobre la calidad del gasto, la presión tributaria y las prioridades de inversión pública, el desempeño de cada provincia en este tipo de indicadores adquiere mayor relevancia política e institucional. El ranking de ASAP funciona, así, como una radiografía del compromiso de cada distrito con las prácticas de gobierno abierto y rinde cuentas ante la ciudadanía.
El Nodo de Información Provincial de ASAP se consolidó como un termómetro de la apertura de datos fiscales en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
De cara a los próximos años, la entidad anticipa que continuará actualizando el monitoreo y ampliando los parámetros de evaluación. El objetivo es que más jurisdicciones se acerquen a los estándares de cumplimiento estricto y que la ciudadanía disponga de herramientas cada vez más robustas para seguir de cerca el uso de los fondos públicos.