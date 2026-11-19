La paritaria estatal en Entre Ríos se retomará este jueves 19 de noviembre, a las 14, en la Secretaría de Trabajo de Paraná, donde representantes del Gobierno provincial volverán a reunirse con los gremios ATE y UPCN para continuar la negociación salarial. El encuentro había sido previsto inicialmente para el martes, pero fue suspendido y reprogramado, una decisión que generó cuestionamientos de la Asociación Trabajadores del Estado.

La nueva audiencia se desarrollará en la sede del organismo provincial, ubicada en calle Buenos Aires 166. La negociación continuará después de que el Ejecutivo ofreciera un incremento salarial del 4%, calculado sobre los valores de octubre de 2026, que no obtuvo el acuerdo de las organizaciones sindicales.

La propuesta también contempló una actualización del 4% para el salario mínimo de los escalafones general y de Enfermería, así como para las asignaciones familiares y sus respectivos tramos. Además de la cuestión salarial, quedaron pendientes otros planteos vinculados con las condiciones laborales de los empleados públicos.

ATE reclamó un plan de recuperación salarial

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, cuestionó la postergación de la audiencia y sostuvo que la negociación debía concentrarse en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales. En declaraciones a Elonce, expresó su preocupación por la evolución de los ingresos y la falta de definiciones sobre los próximos aumentos.

“Lamentablemente, seguimos perdiendo. Había mucha necesidad de volver a encontrarnos por lo que significa la paritaria, fundamentalmente por el salario y las condiciones de trabajo”, manifestó.

El dirigente afirmó que, según las estimaciones de ATE, los empleados públicos acumularon una pérdida salarial del 44% durante la actual gestión provincial. “El 44% vamos perdiendo desde que asumió este Gobierno. ¿Cuál es el plan de recuperación salarial? Esa es la clave”, planteó.

Muntes también pidió que las conversaciones contemplaran los meses siguientes, particularmente diciembre y enero, cuando consideró que suelen presentarse mayores dificultades para conseguir recomposiciones. “Tenemos que encontrarnos para ver cómo podemos avanzar y cuál es el plan que tiene el Gobierno para recuperar el salario. También tenemos que definir los meses siguientes de verano, diciembre y enero, que son los más difíciles para nosotros”, señaló.

El rechazo a la propuesta del 4%

ATE mantuvo su posición contraria al porcentaje ofrecido por el Ejecutivo y anticipó que evaluará la evolución de las negociaciones junto con sus delegados y el Consejo Directivo Provincial.

“Ya lo dijimos: es totalmente insuficiente. Vamos a hablar con todos los delegados y delegadas y con el Consejo Directivo Provincial”, adelantó Muntes.

El secretario general insistió en que la discusión no debía limitarse a una actualización puntual de los haberes, sino incorporar medidas para revertir la pérdida de poder adquisitivo que denuncia el sindicato.

“Si la misma propuesta se mantiene, es totalmente insuficiente. No alcanza, no sirve, es un retroceso y hay que seguir planteando un esquema de recuperación urgente porque el salario y las condiciones de trabajo no pueden esperar”, remarcó.

Qué esperan los gremios de la reunión

Desde el Gobierno provincial explicaron que la suspensión de la audiencia del martes respondió a la necesidad de contar con más tiempo para analizar los planteos formulados por los representantes sindicales.

Ante esa explicación, Muntes expresó su expectativa de que la reprogramación permitiera avanzar en los temas pendientes, aunque cuestionó las modificaciones anteriores del cronograma de reuniones.

“Dios quiera que sea así, que sea positivo. No es la primera vez que reprograman o modifican la agenda. Si es para avanzar en los 20 puntos que planteamos, bienvenido sea”, indicó.

Finalmente, confirmó que ATE participará del encuentro de este jueves y reiteró que llevará los reclamos presentados durante las audiencias anteriores. “La Asociación Trabajadores del Estado va a estar presente para llevar los 20 puntos que tenemos planteados. Esperemos que se construya una agenda positiva para todos los trabajadores y trabajadoras”, concluyó ante Elonce.