Demoraron a un hombre con éxtasis y otras drogas en Paraná

Un hombre fue demorado en la zona de Sala Mayo, en Paraná, luego de que las cámaras de videovigilancia lo detectaran presuntamente consumiendo estupefacientes sobre calle Dr. Raúl Alfonsín. Durante el procedimiento, la Policía encontró pastillas y envoltorios con sustancias que, tras los análisis correspondientes, dieron positivo para MDMA (éxtasis), anfetamina, cocaína y marihuana. Por disposición de la Fiscalía, el sospechoso fue trasladado a la Alcaidía.

El operativo se desarrolló en el marco de las tareas de prevención y seguridad. Tras advertir la situación a través de las cámaras, personal de Videovigilancia dio aviso a los efectivos policiales, que acudieron al sector y localizaron al hombre en inmediaciones del muelle, lindante con Sala Mayo.

Demoraron a un hombre con éxtasis y otras drogas en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Durante la intervención, los uniformados revisaron un morral que contenía distintas pertenencias, un blíster con pastillas de varios colores y envoltorios con sustancias sospechosas. Ante el hallazgo, se dio intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas, por disposición de la Fiscalía.

Los especialistas realizaron las pruebas de campo, que arrojaron resultados positivos para MDMA (éxtasis) en pastillas rosadas, anfetamina en pastillas violetas, cocaína en una sustancia blanca y marihuana en material vegetal.

Una vez informado de los resultados, el fiscal de turno dispuso el secuestro de las sustancias y del teléfono celular del hombre, además de su traslado a la Alcaidía. No se precisaron las cantidades incautadas ni la identidad del involucrado.

Qué es el éxtasis y cuáles son sus efectos

El éxtasis, conocido científicamente como 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA), es una droga sintética con efectos psicoactivos que suele comercializarse en forma de comprimidos. También es conocida popularmente como “pasti”, “bicho” o “rolla”.

Su consumo puede provocar inquietud, confusión, hiperactividad, náuseas, sudoración excesiva, contracturas musculares, deshidratación y aumento de la temperatura corporal. Entre las complicaciones más graves se encuentran las convulsiones, la pérdida del conocimiento y alteraciones cardiovasculares.

El consumo de MDMA puede ocasionar efectos adversos sobre el sistema nervioso y cardiovascular, como crisis de ansiedad, ataques de pánico, arritmias y taquicardia. En casos graves, puede producir hipertermia, insuficiencia renal y otras complicaciones que ponen en riesgo la vida.

También pueden presentarse alteraciones del estado de ánimo, dificultades cognitivas y síntomas depresivos durante los días posteriores al consumo. La intensidad y duración de estos efectos varían según la dosis, la composición de la sustancia y las condiciones de salud de cada persona.