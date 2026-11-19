Un total de 168 agentes egresaron de la Escuela de Policía de Villaguay y se incorporarán a distintas dependencias de Entre Ríos. Durante la jornada también se presentó la puesta en valor del gimnasio del establecimiento de formación policial.
Un total de 168 nuevos agentes de la Policía de Entre Ríos egresaron de la Escuela de Agentes de Villaguay, durante un acto realizado en esa ciudad. Los efectivos pertenecen a la Promoción CXXI de hombres y serán destinados a distintas dependencias policiales de la provincia, con el objetivo de reforzar el personal de seguridad en el territorio entrerriano.
La ceremonia se desarrolló en la Escuela de Agentes de Policía "Comisario General Pedro F. R. Campbell", donde los nuevos integrantes de la fuerza culminaron su etapa de formación y quedaron en condiciones de incorporarse al servicio policial.
Los 168 egresados serán asignados a diferentes dependencias de la Policía de Entre Ríos, como parte del fortalecimiento de los recursos humanos de la institución. La distribución permitirá incorporar personal a las tareas de seguridad que se desarrollan en distintas localidades del territorio provincial.
Los efectivos completaron su formación en la Escuela de Agentes de Villaguay, institución encargada de preparar a los futuros integrantes de la fuerza policial. No se precisaron las localidades ni las dependencias específicas a las que serán destinados.
Pusieron en valor el gimnasio de la Escuela de Policía
En el marco de la misma jornada, también se realizó la presentación de las mejoras efectuadas en el gimnasio del Multieventos de la Escuela de Agentes de Policía, un espacio utilizado para las actividades de formación, capacitación y entrenamiento del personal.
La puesta en valor de las instalaciones estuvo orientada a mejorar las condiciones en las que se desarrollan las prácticas físicas y las actividades de preparación de los futuros agentes.
De esta manera, el acto de egreso de la Promoción CXXI estuvo acompañado por la presentación de mejoras en la infraestructura de la institución, destinadas a fortalecer la formación policial en Entre Ríos.