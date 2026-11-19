La Policía Federal Argentina detuvo este miércoles por la noche a Betina Erika Kopcke, esposa de Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de la organización terrorista italiana Brigadas Rojas que permanece prófugo desde hace más de una semana. El procedimiento se realizó en el barrio porteño de San Telmo, en el marco de la investigación por la fuga del hombre de 74 años, quien cumplía arresto domiciliario mientras aguardaba su extradición a Italia.

La detención fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien señaló que la mujer habría participado en la planificación del escape. Según explicó, los investigadores encontraron en el teléfono celular que dejó Bertulazzi una serie de elementos que permitirían establecer su presunta colaboración.

La funcionaria precisó que la detención fue solicitada por la fiscal federal Alejandra Mangano y ordenada por la jueza María Servini. Kopcke quedó detenida e incomunicada mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar su responsabilidad en el hecho.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Monteoliva confirmó el procedimiento y brindó detalles sobre los elementos incorporados a la investigación.

“La Policía Federal detuvo en San Telmo a Betina Erika Kopcke, esposa del italiano Leonardo Bertulazzi, quien se fugó mientras cumplía arresto domiciliario”, comunicó la ministra.

En relación con las pruebas reunidas, sostuvo: “En el celular que dejó Bertulazzi se encontraron elementos que indicarían que Kopcke colaboró con la fuga, entre ellos fotos de ella frente al portón por donde escapó Bertulazzi y de las cuerdas que habría utilizado para huir”.

La titular de Seguridad también advirtió que la investigación continuará para identificar a todas las personas que pudieron haber intervenido en el escape.

“A todos los que ayudaron a Bertulazzi a escaparse, que les quede bien claro: vamos a investigar hasta el último detalle. No importa quiénes sean ni qué papel hayan tenido. Si participaron de la fuga, van a responder ante la Justicia. Acá, el que las hace, las paga”, expresó.

La Policía Federal detuvo en San Telmo a Betina Erika Kopcke, esposa del italiano Leonardo Bertulazzi, quien se fugó mientras cumplía arresto domiciliario. La detención fue solicitada por la fiscal Alejandra Mangano y ordenada por la jueza federal María Servini. Kopcke permanece detenida e incomunicada. En el celular que dejó Bertulazzi se encontraron elementos que indicarían que Kopcke colaboró con la fuga, entre ellos fotos de ella frente al portón por donde escapó Bertulazzi y de las cuerdas que habría utilizado para huir. A todos los que ayudaron a Bertulazzi a escaparse, que les quede bien claro: vamos a investigar hasta el último detalle. No importa quiénes sean ni qué papel hayan tenido. Si participaron de la fuga, van a responder ante la Justicia. Acá, el que las hace, las paga. — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) November 19, 2026

Cómo escapó Leonardo Bertulazzi del arresto domiciliario

Leonardo Bertulazzi se fugó el martes de la semana pasada del departamento ubicado en el quinto piso de un edificio de la calle Defensa al 600, en el barrio porteño de San Telmo, donde cumplía arresto domiciliario mientras esperaba su extradición.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el exintegrante de las Brigadas Rojas habría utilizado un espacio interno del edificio para descender y alcanzar un terreno baldío. Posteriormente, mediante un sistema de cuerdas y un arnés, habría superado un paredón que conecta con la calle Bolívar al 600, paralela a Defensa.

Desde entonces, las fuerzas de seguridad desplegaron distintos procedimientos para intentar localizarlo. Una de las pistas surgió a partir de imágenes de cámaras de seguridad que registraron al prófugo cuando compraba un gorro tipo piluso en un comercio de Martínez, en la zona norte del conurbano bonaerense.

La investigación también tuvo derivaciones en Entre Ríos. En Gualeguaychú fueron detenidos un hombre de nacionalidad uruguaya y una mujer salvadoreña, sospechados de haber colaborado con la fuga del ciudadano italiano.

Quién es Betina Kopcke, la mujer detenida

Betina Erika Kopcke es una médica de nacionalidad alemana que llegó a la Argentina junto con Bertulazzi a comienzos de la década del 2000, después de haber vivido durante aproximadamente diez años en Centroamérica.

La pareja había residido en El Salvador, donde Bertulazzi desarrolló tareas vinculadas con proyectos comunitarios de salud. Según antecedentes periodísticos de la época, ambos ingresaron a la Argentina desde Chile el 11 de mayo de 2002, a bordo de una motocicleta Honda de alta cilindrada.

En noviembre de ese mismo año, Bertulazzi fue detenido en un taller mecánico del barrio porteño de Constitución. En aquel procedimiento se constató que utilizaba un pasaporte falso con la fotografía de su hermano Alberto y que tenía pedidos de captura internacional emitidos por tribunales italianos.

Kopcke también fue demorada durante aquel operativo, aunque posteriormente recuperó la libertad porque no registraba pedidos de captura de Interpol. En ese momento, fue vinculada con actividades de asistencia sanitaria y proyectos comunitarios desarrollados en sectores vulnerables.

El pasado de Bertulazzi y su situación judicial

Leonardo Bertulazzi fue integrante de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó numerosos atentados, secuestros y acciones terroristas en Italia durante las décadas de 1970 y 1980.

Tras permanecer varios años fuera de su país, se instaló en la Argentina, donde obtuvo el reconocimiento como refugiado político. Esa condición le permitió permanecer durante más de dos décadas en territorio argentino.

Sin embargo, en 2024 le fue revocado el estatus de refugiado, lo que permitió reactivar el procedimiento de extradición solicitado por la Justicia italiana.

Mientras aguardaba una resolución sobre su traslado, Bertulazzi permanecía bajo arresto domiciliario en San Telmo, hasta que logró escapar del inmueble.

Con la detención de su esposa, los investigadores buscan reconstruir cómo se organizó la fuga, establecer quiénes participaron y determinar el destino del prófugo. Hasta el momento, Leonardo Bertulazzi continúa siendo buscado por las autoridades argentinas.