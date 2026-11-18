El abogado Ricardo José Luciano denunció presuntas irregularidades en la extracción de arena silícea en Entre Ríos, destinada principalmente a la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta. En diálogo con el programa GPS de Elonce, cuestionó la falta de controles provinciales, advirtió sobre posibles consecuencias ambientales en la zona de Ibicuy y confirmó que realizó nuevas presentaciones judiciales vinculadas con un acuerdo entre la provincia e YPF.

El letrado explicó que trabaja en esta problemática desde 2020 junto al ingeniero Carlos Cadoppi. Según precisó, durante ese período impulsaron más de diez acciones de amparo y distintas denuncias penales relacionadas con la actividad extractiva.

“La extracción de arena de sílice en la provincia es un descontrol. Nadie controla lo que se extrae”, sostuvo Luciano, quien aseguró que las diferencias entre los volúmenes fiscalizados por Entre Ríos y los registros de destino motivaron una denuncia penal por presunta evasión.

Denuncian una diferencia millonaria en la fiscalización de arena

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con las toneladas de arena que salen de Entre Ríos hacia Vaca Muerta y los ingresos que percibe el Estado provincial.

“En diciembre de 2025, la provincia publicó que había fiscalizado un millón y medio de toneladas de arena de sílice con destino a Vaca Muerta, por las que recaudó 3.300 millones de pesos. Buscando información oficial encontramos que desde Entre Ríos llegaron cuatro millones de toneladas”, afirmó.

A partir de esa comparación, el abogado sostuvo que existiría una diferencia de aproximadamente 2,5 millones de toneladas que no habrían sido alcanzadas por la fiscalización provincial.

“A la provincia se le escaparon dos millones y medio de toneladas de arena en la fiscalización, perdiendo casi 7.000 millones de pesos de recaudación. Eso llevó a que presentáramos una denuncia penal por evasión en diciembre del año pasado”, aseguró.

Luciano también cuestionó el mecanismo utilizado para registrar la producción. Explicó que las empresas presentan declaraciones juradas mensuales y que el traslado se realiza mediante guías virtuales.

“Las areneras tienen que presentar una declaración jurada del 1 al 10 de cada mes con lo que dicen que extraen. La arena se transporta en camiones con guías virtuales que, si no son intervenidas en la ruta, se pueden utilizar tres, cuatro o cinco veces”, denunció.

Advierten sobre el impacto ambiental en Ibicuy

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el impacto que, según Luciano, estaría provocando la extracción de arena sobre el ecosistema del Delta entrerriano.

“Están extrayendo arena es la napa freática. Al desaparecer la parte superficial de la tierra y aparecer el agua, se está modificando un ecosistema que se formó durante miles de años”, explicó.

El abogado advirtió que la remoción del suelo podría generar transformaciones permanentes en el territorio.

“Esa zona va a volver a ser una laguna. El daño ambiental que están generando es criminal”, manifestó.

El consumo de agua y las dificultades de la cooperativa

Luciano también se refirió a la situación de la Cooperativa de Agua de Ibicuy, institución a la que representa legalmente.

Según detalló, la entidad abastece a unos 9.000 habitantes y distribuye aproximadamente un millón de litros de agua por día. En comparación, aseguró que las explotaciones areneras consumen cantidades considerablemente mayores durante el lavado del material.

“Las areneras, porque la arena de sílice se lava, consumen entre un millón y medio y dos millones de litros de agua por hora”, afirmó.

El letrado sostuvo que la cooperativa debió realizar inversiones para mejorar el tratamiento del agua subterránea debido a cambios detectados en su composición.

“Antes el agua se extraía, se le agregaba cloro y directamente iba a la red. Hoy la cooperativa tuvo que hacer una planta potabilizadora con recursos propios, que no era necesaria hace cinco o seis años”, relató.

También señaló un incremento en las tareas de mantenimiento de los filtros de la planta.

“Cuando se hizo la planta nueva, los filtros se limpiaban una vez por semana. Hoy se están limpiando dos veces por día”, indicó.

Si bien el abogado vinculó estos cambios con la expansión de las areneras, durante la entrevista no se presentaron estudios técnicos que permitieran establecer una relación causal concluyente.

Cuestionan un acuerdo entre Entre Ríos e YPF

En otro tramo de la entrevista, Luciano confirmó que impulsó una nueva presentación judicial para solicitar la suspensión de un acuerdo entre el Gobierno provincial e YPF vinculado con la extracción de arena silícea.

El abogado aseguró que accedió al documento y cuestionó la existencia de cláusulas cuyo contenido, según sostuvo, no se hizo público.

“Presentamos una nueva demanda para suspender el acuerdo con YPF porque tiene cláusulas secretas. Vivimos en una república y los actos de los funcionarios tienen que ser públicos”, expresó.

Además, reclamó precisiones sobre el volumen de arena que podría extraerse a partir de ese entendimiento.

“No se sabe cuánto va a aumentar la producción, en qué medida y de qué forma”, cuestionó.

Luciano también señaló que, de acuerdo con información que atribuyó a transportistas, desde Ibicuy saldrían diariamente alrededor de mil camiones cargados con arena. Se trata de una estimación aportada por el entrevistado.

Reclaman respuestas al Gobierno provincial

Hacia el final de la entrevista, el abogado insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y reclamó explicaciones sobre las diferencias que denunció entre los registros de extracción y transporte.

“Si yo, un ciudadano común, pude informarme oficialmente cuánta arena de Entre Ríos llegó a Vaca Muerta, el Estado provincial también puede hacerlo”, planteó.

Del Delta a Vaca Muerta: el recorrido de la arena

También sostuvo que las presuntas irregularidades fueron denunciadas durante distintas administraciones provinciales y recordó que comenzó sus acciones judiciales durante la gestión de Gustavo Bordet.

“No es fácil litigar con el poder político y el poder económico”, reconoció, al referirse a las dificultades que aseguró haber enfrentado durante estos años.

Finalmente, Luciano reiteró que continuará con las presentaciones judiciales para exigir controles sobre la extracción de arena silícea, la protección del ambiente y la fiscalización de los recursos que corresponden a Entre Ríos.