El Gobierno de Entre Ríos estableció lineamientos técnicos para controlar la acacia negra y otras especies invasoras. La normativa fija métodos de intervención según el ambiente, restricciones para proteger los bosques nativos y responsabilidades para propietarios de terrenos.
El Gobierno de Entre Ríos aprobó nuevas medidas para controlar la acacia negra y otras especies leñosas exóticas invasoras, con el objetivo de proteger el monte nativo y preservar la biodiversidad provincial.
La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 282/26, firmada por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y estableció criterios técnicos de aplicación inmediata en todo el territorio entrerriano.
La iniciativa surgió de una propuesta elaborada por la Coordinación de Bosque Nativo y contempla procedimientos específicos para intervenir en zonas forestales, áreas productivas, cursos de agua, caminos y sectores urbanos.
La acacia negra (Gleditsia triacanthos) es una especie exótica invasora que presenta rápido crecimiento, elevada capacidad de rebrote y resistencia a períodos de sequía. Además, sus semillas pueden dispersarse mediante el ganado y la fauna silvestre, lo que facilita su expansión.
Cómo será el control de la acacia negra en Entre Ríos
La normativa aprobada establece un procedimiento de intervención organizado en cinco etapas: diagnóstico, planificación, ejecución, post-control y monitoreo con restauración ambiental.
El objetivo es adaptar las técnicas de manejo a las características de cada territorio, considerando tanto la efectividad de los procedimientos como la conservación de los ecosistemas.
En los bosques nativos protegidos por la Ley Provincial N° 10.284, especialmente en las categorías Roja y Amarilla, solo estarán permitidos métodos de bajo impacto ambiental.
La utilización de maquinaria pesada estará prohibida, salvo que exista una justificación técnica respaldada por un inventario forestal que demuestre que la invasión impide la regeneración del monte nativo.
Restricciones en ríos, arroyos y zonas urbanas
En los cursos de agua y ambientes ribereños se establecieron medidas de máxima precaución para evitar daños sobre las márgenes y posibles contaminaciones.
En estos sectores estará prohibido el volteo masivo de árboles cuando pueda provocar inestabilidad del terreno, así como la utilización de herbicidas que presenten riesgos de filtración hacia el suelo y el agua.
Por otra parte, en campos productivos sin bosque nativo se priorizarán procedimientos que permitan reducir la presencia de ejemplares invasores y limitar la dispersión de semillas.
En rutas y banquinas, las intervenciones deberán garantizar condiciones adecuadas de visibilidad y seguridad vial. Mientras tanto, en sectores urbanos y periurbanos se dará prioridad al control mecánico y no se permitirá utilizar el fuego como único método de eliminación.
Qué obligaciones tendrán los propietarios de terrenos
La disposición también recordó que, según la Ley Provincial N° 10.485, los propietarios, arrendatarios y ocupantes de inmuebles son responsables de controlar las especies invasoras presentes dentro de sus predios.
Las tareas deberán realizarse mediante técnicas autorizadas y respetando las restricciones ambientales correspondientes a cada sector.
Asimismo, la normativa ratificó que los usos históricos del suelo no generan derechos adquiridos que permitan desconocer las disposiciones de protección del bosque nativo.
Finalmente, los lineamientos incorporaron la restauración ambiental como una etapa fundamental. Una vez eliminadas las especies exóticas invasoras, se promoverá la implantación de flora nativa para recuperar los ecosistemas y prevenir nuevas invasiones.