REDACCIÓN ELONCE
Una delegación infantil de Santa Elena recorre Paraná gracias al esfuerzo de las familias del Club Villa Urquiza y el acompañamiento de la Asociación Civil Paradar. Unos 40 chicos visitaron lugares emblemáticos de la ciudad y tenían previsto conocer el estadio de Patronato.
Una delegación infantil de Santa Elena recorre Paraná este miércoles, en el marco de una jornada organizada para cumplir el sueño de los chicos de las divisiones inferiores del Club Villa Urquiza de conocer la capital entrerriana. La iniciativa fue impulsada por la Asociación Civil Paradar, junto con las familias y dirigentes de la institución deportiva, que realizaron distintas actividades para reunir los fondos necesarios para el traslado.
La visita reunió a 63 personas, entre aproximadamente 40 niños y 23 adultos, incluidos padres, profesores y responsables del club. Durante la jornada, el grupo recorrió espacios turísticos, culturales e institucionales de Paraná, en una experiencia que combinó recreación, aprendizaje y deporte.
Desde la Plaza San Miguel, Germán López Segura, presidente de la Asociación Civil Paradar, dialogó con Elonce y explicó cómo surgió la propuesta. “Nosotros hace tiempo hemos entablado una relación de trabajo”, expresó al recordar las actividades deportivas que habían desarrollado junto a la institución de Santa Elena.
El esfuerzo de las familias para concretar el viaje
López Segura contó que la iniciativa comenzó a tomar forma después de una clínica deportiva realizada meses atrás. En aquella oportunidad, los dirigentes y familiares plantearon la posibilidad de organizar una visita a Paraná, una experiencia que los chicos deseaban compartir con sus compañeros.
“Estuvimos hace un par de meses realizando una clínica deportiva con nuestro equipo. Mario, junto a los padres y profesores, nos comentó que los gurises tenían intenciones de conocer la ciudad de Paraná. Tenían la posibilidad de ir a jugar un torneo al interior de Argentina, pero prefirieron recolectar fondos para poder pagarse el transporte”, relató.
La organización contó con el acompañamiento de voluntarios de la asociación civil, quienes coordinaron las visitas y distintas actividades. La delegación llegó a Paraná alrededor de las 8 de la mañana y comenzó un recorrido por algunos de los principales atractivos de la ciudad.
Visitas al Mirador TEC y la Casa de Gobierno
Uno de los primeros destinos fue el MiradorTEC, donde los chicos pudieron conocer las instalaciones, participar de propuestas recreativas y observar el paisaje desde la terraza con vista al río Paraná.
“Comenzamos yendo al MiradorTEC para que conozcan ese avance tecnológico para la provincia”, explicó López Segura. Además, los visitantes participaron de una experiencia audiovisual en el domo del Instituto Becario, donde disfrutaron de una proyección sobre el Mundial de fútbol en formato inmersivo.
Posteriormente, la delegación visitó la Casa de Gobierno, donde realizó un recorrido guiado por el museo y las cámaras legislativas. Al mediodía, los organizadores compartieron un almuerzo con los chicos antes de continuar con las actividades previstas para la tarde.
La emoción de los dirigentes por el sueño cumplido
Mario Espinoza, presidente del Club Villa Urquiza de Santa Elena, destacó el significado que tuvo el viaje para los integrantes de las divisiones inferiores y agradeció el acompañamiento de la asociación civil.
“Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este día. Permitirme darle las gracias a Germán y a la Asociación Paradar por darnos esta ilusión. Nosotros, a veces, los del interior no podemos tener esto, y traerlos a ellos para que conozcan todas estas cosas que nombró Germán es fabuloso”, manifestó a Elonce.
El dirigente también puso en valor la alegría de los niños durante el recorrido. “Ellos están encantados. Un chico feliz para nosotros significa un montón de cosas. Ver que disfruten de este tour es algo extraordinario”, expresó.
Vendieron comidas para pagar el transporte
El traslado fue posible gracias al trabajo conjunto de las familias y los integrantes de la comisión directiva del club, quienes organizaron actividades para recaudar dinero y afrontar los gastos del viaje.
“Se han hecho eventos para recaudar fondos entre los papás y la directiva del club. Se han hecho pirulines, tortas fritas y hemos colaborado con lo que hemos podido, con lo mínimo, pero hemos llegado a tratar de cubrir los gastos del micro y de la trafic”, explicó Espinoza.
El presidente de la institución señaló que algunas categorías no pudieron participar de esta primera experiencia, por lo que quedó abierta la posibilidad de organizar otro viaje. “Es un sueño cumplido, una parte del sueño cumplido, gracias a las gestiones de Germán y de toda su gente de la Asociación Paradar”, sostuvo.