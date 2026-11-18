Un dramático accidente en el Abierto de Palermo de polo generó momentos de preocupación cuando el jugador Bautista Bayugar, integrante de La Aguada, sufrió una caída y quedó atrapado debajo de su caballo durante el encuentro frente a Las Monjitas. El episodio ocurrió en la cancha 2 del Campo Argentino de Polo, en Buenos Aires, y obligó a intervenir rápidamente a otros polistas y a uno de los árbitros.

El incidente se produjo durante el tercer chukker del partido, cuando Las Monjitas ganaba por 4-1. Tras una jugada de ataque y la posterior reanudación del juego, Lukín Monteverde chocó contra Bayugar, quien cayó al suelo junto a su yegua, informó La Nación.

Aunque el impacto se produjo a baja velocidad, la situación generó preocupación porque el animal cayó sobre el deportista, que quedó inmovilizado contra el piso bajo un peso aproximado de 500 kilos. Durante varios segundos, la yegua no logró incorporarse y el jugador permaneció atrapado.

El desesperado rescate del jugador de polo

La rápida reacción de quienes estaban cerca permitió asistir al deportista. Juan Martín Nero, de Las Monjitas; Iñaki Laprida, de La Aguada; y uno de los jueces desmontaron inmediatamente para ayudarlo.

Los tres se acercaron al animal y lo sujetaron de sus extremidades para facilitar que pudiera ponerse de pie. Finalmente, consiguieron levantarlo y liberar a Bayugar, que había permanecido aprisionado contra el suelo.

Este tipo de accidentes representa uno de los mayores riesgos del polo, especialmente cuando el caballo pierde estabilidad y cae sobre su jinete. A diferencia de otras caídas, el jugador puede quedar atrapado debajo del animal, sin posibilidades de apartarse del impacto.

Trasladaron a Bautista Bayugar a un centro médico

Una vez liberado, Bayugar recibió asistencia inmediata de los servicios médicos que acompañaban el encuentro, de acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos para las competencias de polo.

Los profesionales realizaron las primeras evaluaciones y resolvieron trasladarlo a un centro asistencial para efectuar estudios complementarios y determinar el alcance de las posibles lesiones.

Tras el accidente, Santiago Loza ingresó en reemplazo de Bayugar para continuar el encuentro. No se brindaron precisiones sobre el resultado de los estudios médicos ni sobre la gravedad de las lesiones.

Un partido marcado por las lluvias

La jornada había comenzado con complicaciones debido a las condiciones meteorológicas. El encuentro entre Las Monjitas y La Aguada, correspondiente a la cuarta fecha de la Zona B, estaba programado para las 14, pero debió retrasarse por las lluvias.

Las autoridades de la Asociación Argentina de Polo (AAP) realizaron varias inspecciones del campo de juego para verificar que estuviera en condiciones de garantizar la seguridad de los jugadores y los caballos.

Finalmente, el partido comenzó a las 15, una hora después de lo previsto. Durante los primeros minutos, ambos equipos jugaron con precaución para evaluar el estado del terreno.

Pese al incidente que interrumpió momentáneamente el desarrollo del encuentro, Las Monjitas se impuso por 20-8 ante La Aguada, en una jornada que quedó marcada por el accidente de Bayugar y el rápido accionar de quienes acudieron a socorrerlo.