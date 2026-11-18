El primer cementerio público para mascotas de Argentina se creará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de que la Legislatura porteña aprobara por unanimidad una iniciativa que también contempla un servicio público de cremación para animales de compañía. Ambos servicios estarán vinculados al cementerio de la Chacarita, según explicó a Elonce el legislador Emmanuel Ferrario, uno de los impulsores del proyecto.

Ferrario destacó que la medida busca brindar una alternativa a las familias que atraviesan la muerte de sus mascotas, especialmente a quienes viven en departamentos y no disponen de espacios adecuados para enterrarlas.

El legislador explicó que actualmente existen opciones limitadas para los habitantes de Buenos Aires. Una de ellas es la cremación colectiva en el Instituto Pasteur, donde las familias no reciben las cenizas. Otra posibilidad es contratar un servicio privado de cremación individual, cuyo costo puede superar los $300.000.

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Cuánto costará cremar una mascota

Ferrario detalló que el nuevo servicio público tendrá tarifas considerablemente inferiores a las del sector privado. Según indicó, el costo de la cremación oscilará entre los $25.000 y los $80.000, dependiendo del peso del animal.

Emmanuel Ferrario, legislador porteño (Elonce)

Además, las familias podrán optar por el cementerio cuando el espacio esté habilitado para recibir animales de compañía. La iniciativa pretende ofrecer alternativas accesibles para despedir a las mascotas, en un contexto donde muchas personas recurren a enterramientos en espacios públicos por no contar con otras posibilidades.

"Nos parece que da la respuesta de un gobierno que estaba ausente en un momento tan duro y tan triste como es cuando nuestros animales mueren", expresó el funcionario.

Una iniciativa aprobada por unanimidad

El legislador señaló que la propuesta fue elaborada junto con Graciela Ocaña y organizaciones dedicadas a la protección animal. Además, destacó que recibió el acompañamiento de todas las fuerzas políticas representadas en la Legislatura porteña.

"Todas las tres salieron por unanimidad de todas las fuerzas", afirmó, en referencia a las iniciativas aprobadas, que incluyen también una ley de educación en compasión y protección animal para los niveles educativos públicos y privados de la ciudad.

Ferrario sostuvo que el avance forma parte de un trabajo conjunto con más de 500 organizaciones, especialistas y activistas. "No es un logro individual, es un logro de toda una comunidad", remarcó, y consideró que estas medidas buscan responder a las necesidades de las familias que conviven con animales.