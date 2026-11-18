Nació Yunga, una cría de tapir en el Ecoparque de Buenos Aires.

El nacimiento de una cría de tapir en el Ecoparque de Buenos Aires representa una noticia importante para la conservación de esta especie autóctona, cuyas poblaciones se encuentran amenazadas en Argentina. El pequeño ejemplar fue llamado "Yunga" y permanece junto a su madre, "Jacarandá", bajo el cuidado de especialistas.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la madre, proveniente de la Reserva Horco Molle, y su cría se encuentran en excelente estado de salud. Ambas reciben seguimiento permanente de los equipos de Nutrición, Cuidado Animal y Veterinaria del establecimiento.

Desde el Ecoparque destacaron que la llegada de Yunga constituye un aporte a los programas de conservación y a los proyectos destinados a recuperar las poblaciones de tapires en sus ambientes naturales.

La importancia del tapir para los ecosistemas

El tapir es el mamífero terrestre más grande de Sudamérica y cumple una función fundamental en la conservación de selvas y bosques. Su principal aporte está relacionado con la dispersión de semillas, que favorece la regeneración de la vegetación.

Su alimentación incluye hojas, brotes, cortezas y frutos. Al consumir estos últimos, las semillas atraviesan su sistema digestivo y son expulsadas intactas a través de sus heces, lo que permite que germinen en otros sectores del ambiente.

Por esta característica, el tapir desempeña un papel esencial en el equilibrio de los ecosistemas. Su presencia contribuye a la recuperación de áreas naturales y al mantenimiento de la diversidad vegetal.

Una especie amenazada en Argentina

El tapir americano habita en selvas, bosques, arbustales y zonas inundables de Sudamérica. Sin embargo, sus poblaciones enfrentan amenazas vinculadas principalmente con la caza y la pérdida de hábitat.

En Argentina, la especie se encuentra extinta en Corrientes y Tucumán, mientras que existen pocos registros en el noreste de Santiago del Estero y Santa Fe.

En este contexto, el nacimiento de Yunga adquiere especial relevancia para los esfuerzos de conservación. Su llegada refuerza la importancia de proteger a los animales autóctonos y promover iniciativas que permitan recuperar sus poblaciones en la naturaleza.