La Justicia investiga los antecedentes de Martín Roberto Díaz, el profesor de rugby de 43 años del Club Universitario de Córdoba y exgerente de AstraZeneca, detenido tras la brutal golpiza a un médico en una pizzería de barrio Docta, el pasado viernes 6 de noviembre.

Tras el incidente, se conoció otra denuncia de un hecho de violencia: una golpiza a un joven de 19 años por una discusión de tránsito, en 2024. Erik Labiuk, quien denunció el hecho, contó que sufrió una fractura de cráneo y, desde entonces –asegura– padece consecuencias físicas.

Según explicó Erik, todo ocurrió en junio de 2024, cuando circulaba por la avenida Fuerza Aérea en su auto, con la intención de asistir al funeral de un amigo.

A la altura de la calle Padre Lozano, intentó cambiar de carril para doblar a la izquierda. Cuenta que, para hacerlo, sacó la mano y puso el guiño. El conductor del auto que estaba a la par era Martín Díaz, que conducía una camioneta. En un primer momento, según afirmó el joven, no le dio paso.

Ante esta situación, siempre según su denuncia, Erik disminuyó la velocidad para cruzarse luego de que Díaz terminara de circular, pero este, por fin, se frenó. "Según mi interpretación, recibí la señal de: 'Bueno, listo, te dejo pasar'. No es que yo le tiré la chata encima ni nada", comentó Erik sobre el hecho.

Sin embargo, metros más adelante, la discusión comenzó. "Cuando ya había llegado al semáforo, me cruzó la chata, bajó, me rompió el vidrio del lado del acompañante. Estaba solo e iba al funeral de un compañero en la funeraria Caruso. Metió un poco el cuerpo hacia adentro del auto y me escupió, así, sin explicación", recordó Erik.

"No me acuerdo qué es lo que me decía. Yo sé que me insultaba y me agredía, pero no me acuerdo, sinceramente. Pasaron dos años", expresó sobre el hecho.

El joven recordó estar nervioso, sin entender la situación, en esa discusión inicial. Explicó que dobló en U, se estacionó del lado del frente y se bajó del auto, con la intención de que Díaz le dé los datos de su seguro.

"Él se negó a darme el seguro y ahí es donde me pegó, me agarró de los pelos, me empezó a ahorcar; después me tiró al piso y me siguió pegando", denunció Labiuk.

El joven expresó que el primer golpe lo sorprendió: "Yo me acerqué para pedir los datos y no pensé que me iba a llegar a pegar". A la par, recordó que Díaz se encontraba con su hija de "no más de 10 años" que lloraba y le gritaba a su padre para que volviera a la camioneta. Esos golpes, luego se enteraría, le ocasionaron una fractura del hueso frontal del cráneo, múltiples hematomas y secuelas.

Después de la agresión, aseguró Erik, el acusado tuvo la intención de darse a la fuga. Sin embargo, llegó un móvil de policía que se encontraba circulando por la zona. Le lograron tomar los datos a Díaz y, días después, Labiuk se dirigió a la Comisaria de barrio Los Naranjos. "Tenía miedo de cruzármelo porque era de la misma zona", expresó el denunciante.

El diagnóstico médico y las secuelas físicas por la golpiza

Por los daños que le provocó la golpiza, Labiuk recibió asistencia médica en el Hospital de Urgencias, donde le detectaron la fractura de cráneo. Según recordó, los médicos le explicaron que en ese momento lo único que podían hacer era practicar una intervención para romper un poco más de hueso y así colocarle una placa de titanio en la zona afectada. Una cirugía que, según le informaron los médicos, le hubiera dejado una cicatriz justo por encima del ojo izquierdo.

"Opté por no realizar la operación porque no contaba con la posibilidad económica y tampoco quería correr el riesgo que significaba para la cabeza", relató.

El resultado fue que el joven tuvo que hacer reposo y no pudo trabajar por 60 días. Desde entonces, no puede hacer deportes ni tareas físicas que le demanden mucho esfuerzo. "Hasta el día de hoy, cuando hago mucha fuerza, corro o hay cambio de clima me empieza a doler mucho la cabeza", expresó Erik sobre las consecuencias del hecho.

Según contó el propio Labiuk, un tiempo después identificó la camioneta de Díaz, estacionada en la calle y, siempre según sus palabras, le "causó daños materiales al vehículo".

Como consecuencia de ese episodio, contó Erik a La Voz, la Policía lo arrestó y lo mantuvo detenido durante tres días hasta que recuperó la libertad bajo fianza.

"A los minutos de que me agarró la policía, vino Díaz y tuvo la intención de pegarme, de agredirme, pero yo ya estaba con los oficiales", finalizó.