Agravaron la imputación contra el profesor de rugby que golpeó a un médico en una pizzería

Agravaron la imputación al profesor de rugby que golpeó a un médico.

La imputación contra el profesor de rugby que agredió a un médico en Córdoba fue agravada este lunes por la Justicia, mientras continúa la investigación del violento episodio ocurrido en una pizzería del barrio Docta. El acusado, identificado como Martín Roberto Díaz, permanece detenido.

La Fiscalía UTI 22, a cargo de Paula Bruera, modificó la calificación legal que inicialmente contemplaba los delitos de lesiones leves y amenazas. Ahora, Díaz está imputado por lesiones graves, amenazas y violación de domicilio, luego de que se incorporaran nuevos elementos a la investigación, de acuerdo a lo informado por Agencia Noticias Argentinas.

El ataque ocurrió el sábado 7 de noviembre, cuando Díaz agredió físicamente al médico Mauro Sampietro dentro de un establecimiento gastronómico de la capital cordobesa. Según trascendió, el acusado habría reaccionado porque consideró que la víctima estaba mirando a su esposa.

Las lesiones que sufrió el médico agredido

Durante el episodio, Sampietro recibió alrededor de diez golpes de puño. Como consecuencia de la agresión, debió recibir atención médica y someterse a estudios para determinar la gravedad de las lesiones.

Los profesionales de salud confirmaron que la víctima sufrió fracturas del piso y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento. Estos resultados fueron relevantes para el agravamiento de la imputación dispuesto por la Fiscalía.

Tras conocerse el hecho, el Club Universitario de Córdoba resolvió apartar inmediatamente a Díaz de sus funciones como profesor de rugby. La institución también anunció "su suspensión en calidad de socio", medida que continuará vigente "hasta tanto haya una resolución judicial sobre los hechos".

Incorporarán un antecedente ocurrido en 2024

Por otra parte, Nicolás Villafañe, abogado de Mauro Sampietro, informó que se incorporará al expediente judicial un antecedente que involucra al acusado y que se remonta a 2024.

Según indicó el representante legal de la víctima, Díaz protagonizó entonces una discusión de tránsito que derivó en su arresto por lesiones graves. Ese episodio será puesto a consideración de los investigadores.

Mientras tanto, el profesor de rugby permanece detenido y la causa continúa bajo investigación judicial. La nueva calificación legal refleja la gravedad de las lesiones constatadas, aunque la responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el proceso.