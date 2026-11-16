El Conicet presentó un mapa del potencial minero de Entre Ríos y prepara seis perforaciones

El Conicet entregó el primer informe del estudio sobre el potencial minero de Entre Ríos. El documento reúne antecedentes sobre los recursos minerales de la provincia y los pone a disposición en un mapa interactivo.

El estudio se realiza en el marco de un convenio con el Gobierno entrerriano, suscripto por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo. La primera etapa consistió en recopilar y digitalizar la bibliografía, a partir de la cual se identificaron siete recursos no metalíferos con potencial económico.

El trabajo está a cargo del Laboratorio de Geología de Llanuras, que integra el Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción (Cicyttp). El centro depende del Conicet, la Provincia y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), y desarrolla el estudio junto con la Dirección de Desarrollo Minero.

Dónde se harán las primeras perforaciones

La segunda etapa comienza este lunes 16 de noviembre y se extenderá hasta el 16 de diciembre en los departamentos Paraná y Diamante. La primera campaña recorrerá el oeste provincial, desde Paraná hasta La Juanita.

En ese tramo se evaluarán limos, arcillas, arenas silíceas y cuarzosas, calizas y broza. En los departamentos Paraná y Diamante también se estudiará si las arcillas y los limos pueden utilizarse en la fabricación de cerámica.

Los equipos levantarán perfiles geológicos, tomarán muestras y harán seis perforaciones de entre 12 y 30 metros de profundidad. En conjunto, esas perforaciones sumarán 126 metros.

Los siete recursos con potencial económico

El informe destaca las arenas silíceas de Ibicuy, Diamante y Aldea Brasilera, cuyos antecedentes indican una pureza de entre el 97% y el 99%. Entre sus posibles usos figuran la fabricación de vidrio y filtros, y la fractura hidráulica en yacimientos como Vaca Muerta.

El relevamiento también identifica yeso en Piedras Blancas, Hernandarias y La Paz, con posibles aplicaciones en cemento y como corrector de suelos. En Victoria, Puerto Ruiz y Bajada Grande registra conchillas que podrían destinarse a la producción de cal o a suplementos de calcio para la avicultura.

Las arcillas de Paraná, Diamante y Victoria tienen potencial para la fabricación de tejas, ladrillos y cerámica, mientras que las bentonitas de la franja del Paraná podrían servir como aglomerante en alimentos balanceados para aves. El informe completa los siete grupos con basaltos y broza para obras viales y ferroviarias, y cenizas volcánicas de Federal y Villaguay para la elaboración de cemento.

Qué se analizará en los laboratorios

El estudio del Conicet prevé 22 perforaciones en total, incluidas las seis de la primera campaña. El equipo estima que reunirá unas 100 muestras a lo largo del trabajo de campo.

Las muestras se analizarán en el Cicyttp y en otros laboratorios del país. Entre ellos figuran el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (Cicterra), la Universidad Nacional de San Juan y el Lemit-CIC.

Los análisis medirán las propiedades físicas, la composición química y la mineralogía de los materiales. Esos resultados permitirán evaluar su aptitud para los usos industriales y productivos señalados en el primer informe.