Capacitaciones de seguridad laboral con realidad virtual: permiten simular incendios y emergencias sin riesgos

Las capacitaciones de seguridad laboral con realidad virtual comienzan a incorporarse como una alternativa para que empresas, pequeñas y medianas industrias y comercios preparen a sus trabajadores frente a situaciones de emergencia. La tecnología permite recrear incendios, derrames de combustibles y otros escenarios de riesgo mediante simulaciones inmersivas, sin necesidad de generar situaciones peligrosas en instalaciones reales.

El licenciado en Seguridad e Higiene y diplomado ambiental, Nicolás Benítez, presentó esta herramienta durante una entrevista en el programa GPS de Elonce, donde explicó su funcionamiento y las ventajas que ofrece frente a las capacitaciones tradicionales. La propuesta utiliza visores especiales que permiten a los trabajadores ingresar a escenarios virtuales y poner en práctica procedimientos de seguridad.

“Este tipo de innovación en capacitación todavía no es muy conocida en la zona”, señaló Benítez. Según explicó, la principal diferencia con una capacitación convencional es que los participantes dejan de ser espectadores para intervenir directamente en una situación simulada.

Simular emergencias sin exponerse al peligro

Uno de los principales beneficios que destacó el especialista es la posibilidad de realizar prácticas sin generar riesgos reales. En una capacitación tradicional sobre incendios, por ejemplo, puede ser necesario encender fuego para enseñar a utilizar un extintor. Con esta tecnología, toda la experiencia se desarrolla en un entorno digital.

“Esto cambia totalmente porque en la realidad virtual lo que se hace es la práctica. Y lo que más se destaca es el riesgo cero porque la escena es virtual, no necesitamos ni siquiera encender nada”, explicó Benítez.

El licenciado destacó que: “Se pueden hacer millones de escenarios como un depósito, una fábrica, una estación de servicio”. Él remarcó que estas posibilidades permiten adaptar la capacitación a las necesidades de cada establecimiento. En cada caso, los participantes deben identificar el peligro en cada escenario, seleccionar los elementos de seguridad adecuados y resolver la situación.

Cómo funcionan las capacitaciones con realidad virtual

Ayelen Herbel, conductoras de GPS, probó el visor durante la entrevista y experimentó una simulación relacionada con el uso de extintores. Mediante controles manuales, pudo desplazarse por el escenario virtual, observar distintos elementos y acceder a las instrucciones para actuar ante un principio de incendio.

La experiencia incluyó indicaciones sobre cómo seleccionar el extintor adecuado, retirar su seguro, apuntar hacia la base del fuego y realizar la descarga. Además, la plataforma permite evaluar el desempeño del participante y determinar si logró resolver correctamente la situación.

“Una capacitación depende de la cantidad de participantes, pero por lo general una escena ronda los diez minutos. Te da una valoración y te dice si llegaste a tiempo, si tenés que mejorar o si el incendio se descontroló y tenés que evacuar”, explicó el especialista.

Benítez destacó que la posibilidad de repetir los ejercicios constituye una ventaja importante para mejorar la respuesta de los trabajadores. “Ante un incendio los segundos cuentan y la práctica es lo que vale al momento de estar presente en una emergencia”, sostuvo.

Una experiencia en una estación de servicio

Para explicar cómo puede aplicarse esta tecnología, el profesional compartió el caso de un empresario del rubro de combustibles que necesitaba capacitar a sus empleados, pero encontraba dificultades para organizar una práctica convencional sin interrumpir la actividad ni tampoco prender fuego por el peligro que conlleva.

Ante esa situación, Benítez le propuso utilizar un escenario virtual que permitiera desarrollar los ejercicios sin afectar el funcionamiento del establecimiento. Según contó, el empresario desconocía esta modalidad y decidió incorporarla después de conocer una demostración.

“Nos presentamos, le dimos una demostración y quedó maravillado. No sabía que existía. Nos contrató, capacitó a su personal y hoy seguimos capacitando”, recordó.

La importancia de capacitarse de manera continua

Además de las prácticas contra incendios, las herramientas pueden utilizarse para simular derrames de combustibles, situaciones de riesgo eléctrico y procedimientos vinculados con la seguridad ambiental. Benítez también mencionó las capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP), que realiza con equipamiento específico para medir las compresiones y su velocidad.

El especialista explicó que la tecnología permite realizar ejercicios con hasta cuatro visores simultáneamente. También es posible proyectar las imágenes en una pantalla para que otros participantes observen la experiencia y acompañen el aprendizaje.

“No es hacer una capacitación al año y olvidarse. Se puede hacer un plan de capacitación anual, cambiando los escenarios para que el trabajador sepa identificar qué tipo de fuego es, qué matafuego tiene que usar, cómo actuar y cómo posicionarse”, remarcó.

Finalmente, Benítez invitó a empresas, pymes, comercios y emprendimientos a revisar sus condiciones de seguridad y fortalecer la formación de su personal. “Hay que cumplir normativas también. El marco de la seguridad es muy amplio y nuestros ojos ven cosas que tal vez una persona que no está capacitada no puede detectar”, concluyó.

Los interesados en conocer más sobre esta modalidad de capacitación pueden comunicarse con Nicolás Benítez al 343 6985902 o por su perfil de Instagram, @lic_nicolas_benitez.