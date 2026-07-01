Realidad virtual y simulación interactiva: universitarios mostraron sus proyectos en Mirador Tec

REDACCIÓN ELONCE
La Facultad de Ingeniería de la UNER realizó una jornada en Mirador Tec para exhibir proyectos de realidad virtual, robótica y simulación desarrollados por estudiantes junto a empresas e instituciones, registró Elonce.
Las tecnologías inmersivas y simulación interactiva fueron protagonistas de una jornada organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) en Mirador Tec en Paraná. El encuentro reunió a estudiantes, docentes, empresas e instituciones con el objetivo de mostrar desarrollos tecnológicos orientados a resolver problemáticas concretas, principalmente vinculadas a la salud, aunque también con aplicaciones en otras áreas.
Más de 20 alumnos del Grupo de Robótica participaron de la actividad presentando proyectos basados en tecnologías inmersivas, visión computacional, gamificación y robótica háptica, con el propósito de generar vínculos con empresas y potenciales usuarios de estas herramientas.
El docente Leandro Mairata explicó a Elonce que la propuesta busca acercar el trabajo universitario al sector productivo y fomentar nuevas oportunidades de innovación.
Tecnología para resolver problemas reales
Mairata señaló que uno de los principales objetivos de la jornada fue generar espacios de intercambio entre la universidad y distintos actores de la sociedad. "Para nosotros es súper importante informar y comunicar lo que estamos haciendo, porque el objetivo de esta jornada es contactarnos, hacer networking, sobre todo con empresas y con personas que tengan ideas para que después nosotros podamos resolverlas con alta tecnología", expresó.
Indicó además que participaron estudiantes de distintos años de la carrera. "Son proyectos que surgieron de un médico, un kinesiólogo, un psicólogo o alguien que nos comentó el potencial de la tecnología para resolver algún problema y nosotros tratamos de implementarlo", explicó.
Realidad virtual, robótica y simuladores
Durante la exposición se presentaron diversas aplicaciones vinculadas con la realidad extendida. "Trabajamos con realidad virtual, pero también con robots hápticos que permiten no solo ver, sino también tocar y generar sensaciones de tacto para entrenamientos médicos, operaciones a distancia y prácticas quirúrgicas", detalló Mairata.
El docente remarcó que los proyectos no siempre forman parte de materias específicas. "Son chicos con ganas de hacer cosas dentro de la facultad. Trabajamos de manera completamente horizontal y buscamos que todo lo que desarrollamos responda a una necesidad externa", afirmó.
También destacó la importancia de mostrar los desarrollos. "Cuando uno muestra lo que hace, aparecen nuevas ideas, nuevas necesidades y ahí surge la mejor innovación", sostuvo.
Ingeniería aplicada a la rehabilitación
Uno de los proyectos exhibidos consistió en un sistema para evaluar la recuperación de pacientes con lesiones de muñeca mediante sensores de movimiento.
El estudiante Martín explicó a Elonce que la herramienta registra posiciones y ángulos de flexión para acompañar los procesos de rehabilitación. "Lo que buscamos es brindar información cuantitativa al profesional de la salud. No es lo mismo que el paciente diga que se siente mejor a poder demostrar que recuperó un 20% de movilidad en determinadas sesiones", indicó.
Videojuegos y realidad aumentada
Otro de los desarrollos presentados fue un videojuego en realidad aumentada inspirado en el clásico Space Invaders, controlado mediante gestos, sin necesidad de utilizar controles físicos.
El estudiante Facundo explicó que el usuario interactúa únicamente con movimientos de las manos. "No necesitás ningún mando. Solamente te colocás el casco y controlás el juego con microgestos mientras ves una pantalla virtual frente a vos", comentó.
Además, contó que el desarrollo demandó poco más de una semana gracias al uso de herramientas de inteligencia artificial integradas con motores de videojuegos. "Pensar la idea es lo más complicado. Después la implementación se vuelve mucho más rápida y permite ir mejorando el proyecto de manera sencilla", señaló.
Un espacio abierto a nuevas ideas
Desde la Facultad de Ingeniería destacaron que el grupo mantiene abiertas sus redes de contacto para recibir propuestas de empresas, instituciones y profesionales interesados en desarrollar soluciones tecnológicas.
La intención es replicar este tipo de jornadas en futuras oportunidades para seguir fortaleciendo el vínculo entre la universidad, el sector productivo y la comunidad, promoviendo el desarrollo de proyectos innovadores con impacto social.