La Selección Argentina cambia de planes y viaja este miércoles a Miami pensando en Cabo Verde

La Selección Argentina modificó su planificación para la previa del partido ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El plantel realizará este miércoles su último entrenamiento en Kansas y, por la tarde, viajará a Miami, donde afrontará los dos últimos días de preparación antes del cruce eliminatorio.

La práctica comenzará a las 13, hora de Argentina, y será a puertas cerradas. Lionel Scaloni utilizará ese ensayo para terminar de ajustar cuestiones tácticas y definir la formación que buscará el pase a los octavos de final.

La delegación tiene previsto partir desde Kansas a las 18, con destino a Miami. El cambio supone una modificación respecto de la idea inicial, que contemplaba el traslado un día antes del encuentro. Finalmente, el cuerpo técnico resolvió mantener una jornada más de trabajo en la sede que utilizó durante la fase de grupos.

La Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde este viernes 3 de julio, desde las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami. El partido marcará el debut del equipo de Scaloni en la etapa de eliminación directa del Mundial.

Última prueba antes de llegar a Miami

El entrenamiento de este miércoles será relevante para despejar las dudas que persisten en el equipo. Durante la práctica del martes, Scaloni evitó brindar señales claras: repartió 13 pecheras entre jugadores que habitualmente integran el once y futbolistas que pelean por un lugar.

Una de las incógnitas está en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico y Facundo Medina compiten por la titularidad. El defensor del Olympique de Lyon viene de recuperarse de una molestia y podría volver al equipo para enfrentar al seleccionado africano.

La otra duda aparece en la zaga central. Cristian Romero volvió a entrenarse a la par de sus compañeros tras el golpe sufrido en la rodilla, aunque todavía debe definir si está en condiciones de regresar o si Nicolás Otamendi seguirá desde el inicio. Reuters informó que el defensor de Tottenham era el único jugador que venía con una situación física a seguir dentro del plantel argentino.

Lautaro o Julián, la última decisión en ataque

El tercer interrogante está en la ofensiva. Lionel Messi será titular y resta conocer quién lo acompañará: Lautaro Martínez y Julián Álvarez son las alternativas que analiza Scaloni.

Lautaro fue uno de los pocos futbolistas que se mantuvo en el equipo durante la rotación ante Jordania y aparece con una leve ventaja. Julián, en tanto, busca recuperar su lugar dentro de una formación que volverá a contar con la mayoría de los habituales titulares.

La Selección Argentina llega a la fase eliminatoria luego de ganar los tres partidos de su grupo, con triunfos ante Argelia, Austria y Jordania. Cabo Verde, por su parte, avanzó tras una campaña que incluyó empates ante España y Uruguay, por lo que el cuerpo técnico argentino evitó cualquier señal de confianza excesiva