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Haciendo Comunidad Infraestructura escolar

San Victor: invertirán $35 millones para reparar una escuela que comparten 114 estudiantes

Los trabajos se realizan en el edificio donde funcionan la primaria N° 14 Martín Fierro y la secundaria N° 1 José Hernández. Incluyen arreglos por humedad, renovación de sanitarios, mejoras eléctricas, cambio de aberturas y tareas sobre techos y desagües.

1 de Julio de 2026
Escuela de San Victor.
Escuela de San Victor.

Los trabajos se realizan en el edificio donde funcionan la primaria N° 14 Martín Fierro y la secundaria N° 1 José Hernández. Incluyen arreglos por humedad, renovación de sanitarios, mejoras eléctricas, cambio de aberturas y tareas sobre techos y desagües.

Las escuelas que funcionan en San Víctor, distrito Manantiales del departamento Feliciano, son intervenidas con una obra de reparación edilicia que contempla una inversión provincial de $35 millones. Los trabajos se desarrollan en el edificio compartido por la escuela primaria N° 14 Martín Fierro y la secundaria N° 1 José Hernández, donde asisten 114 estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario.

 

La obra tiene un plazo estimado de 60 días corridos y alcanza una superficie superior a los 1.000 metros cuadrados, entre espacios cubiertos y semicubiertos. La intervención apunta a resolver problemas vinculados con humedad, instalaciones deterioradas y sectores que requieren mantenimiento estructural.

 

 

En el edificio de San Víctor se repararán muros y revoques afectados por filtraciones, además de reconstruirse sectores puntuales. También se prevé el recambio de cielorrasos en galerías, el salón de usos múltiples, cocina y dependencias administrativas.

 

Mejoras en electricidad, sanitarios y aberturas

 

El proyecto incorpora trabajos sobre la instalación eléctrica, con la colocación de luminarias LED. A su vez, se prevén intervenciones en los sanitarios, donde se reemplazarán cañerías, griferías y mochilas de descarga.

Escuela de San Victor.
Escuela de San Victor.

 

 

La obra también contempla el cambio de aberturas deterioradas por nuevas estructuras de aluminio. En paralelo, se realizarán tareas de mantenimiento en cubiertas y desagües pluviales, con el objetivo de corregir inconvenientes de escurrimiento y preservar las condiciones del edificio.

 

Los trabajos incluirán además pintura en los sectores alcanzados por la intervención. La empresa Díaz César Eduardo quedó a cargo de la ejecución de las tareas previstas en el establecimiento de San Víctor.

 

Un edificio compartido por dos escuelas

 

La primaria N° 14 Martín Fierro y la secundaria N° 1 José Hernández funcionan en el mismo inmueble de San Víctor, una localidad rural del departamento Feliciano. La matrícula reúne a estudiantes de distintos niveles, por lo que la obra abarca espacios utilizados de manera cotidiana por ambas instituciones.

 

 

Desde el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura indicaron que las tareas buscan recuperar condiciones de funcionamiento en sectores deteriorados del edificio. La intervención se encuentra en marcha y tiene como plazo previsto de finalización los próximos dos meses.

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