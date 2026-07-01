Cambios en la Línea P: el nuevo trayecto del ramal 2 por obras en el centro

La Línea P modificó temporalmente el recorrido de ida de su ramal 2 debido a los trabajos de bacheo y repavimentación que la Municipalidad de Paraná comenzó este miércoles en calles de la zona céntrica. Las tareas se desarrollarán sobre Belgrano, entre Alem y 25 de Mayo, y también en Yrigoyen, entre Chacabuco y Feliciano.

La intervención vial forma parte de la planificación municipal para recuperar distintos sectores de la trama urbana. En el caso de Belgrano, el tránsito permanecerá interrumpido desde el inicio de los trabajos, aunque se permitirá el ingreso y egreso de los vehículos de vecinos que residan en esa cuadra.

Por ese motivo, la Línea P tendrá un desvío en sentido de ida durante los próximos días. Las unidades circularán por Gualeguaychú, Presidente Perón, 25 de Mayo, Belgrano y Salta, para luego retomar el recorrido habitual.

El plazo estimado de la obra es de aproximadamente tres días, aunque la duración puede depender del avance de las tareas y de las condiciones en el sector intervenido. Desde el Municipio solicitaron circular con precaución y respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito.

Qué trabajos se realizarán en Belgrano e Yrigoyen

Las obras previstas incluyen la demolición de la carpeta dañada, la excavación y el saneamiento con arena. Posteriormente, se ejecutará una base de hormigón armado y se avanzará con la colocación de pavimento flexible para recuperar la calzada.

La intervención principal se realiza en Belgrano, entre Alem y 25 de Mayo, una de las calles de alto tránsito de la zona céntrica. Allí el corte será total, con excepción del acceso vehicular para quienes viven en el tramo afectado.

En tanto, sobre Yrigoyen, entre Chacabuco y Feliciano, se llevará adelante una repavimentación. En ese sector, el corte de tránsito será puntual y se aplicará cuando comiencen los trabajos específicos sobre la calzada.

El recorrido alternativo y las paradas provisorias

Mientras se mantenga el desvío, la Línea P circulará en sentido de ida por Gualeguaychú, Presidente Perón, 25 de Mayo, Belgrano y Salta. El cambio alcanza al ramal 2 y busca sostener la prestación del servicio durante el corte en Belgrano.

Además, se habilitaron dos paradas provisorias para los pasajeros. Una está ubicada en Presidente Juan Domingo Perón y 25 de Mayo, identificada como PE0046. La segunda funciona en 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen, bajo el código PN1502.

La Línea P retomará su trazado habitual una vez que finalicen las obras y se habilite nuevamente la circulación en el tramo intervenido de Belgrano.