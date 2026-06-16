Incorporaron colectivos de mayor capacidad para reforzar el servicio de la Línea L

Con el objetivo de optimizar la prestación del servicio de transporte urbano y responder a la demanda de los usuarios, se incorporaron nuevas unidades en distintos recorridos de la ciudad.

Una de las medidas implementadas fue la incorporación de un nuevo colectivo a la Línea L, lo que permitirá mejorar las frecuencias y fortalecer la conectividad para los pasajeros que utilizan diariamente ese recorrido.

Además, se dispuso un refuerzo en el servicio que presta cobertura al barrio San Agustín, luego de la salida de circulación de la Línea 20 en ese sector.

Más capacidad para los usuarios

Como parte de la reorganización del servicio, dos minibuses fueron reemplazados por unidades de mayor porte con el objetivo de absorber la demanda existente y brindar una mejor respuesta a los vecinos.

La modificación representa un incremento en la capacidad de transporte disponible, ya que los minibuses contaban con 34 asientos, mientras que los nuevos colectivos poseen 44 plazas.

De esta manera, se busca mejorar las condiciones de viaje en uno de los sectores con mayor utilización del sistema de transporte urbano.

Monitoreo y diálogo con los vecinos

Desde la Secretaría correspondiente indicaron que las medidas forman parte del monitoreo permanente que se realiza sobre el funcionamiento del sistema.

Asimismo, señalaron que las modificaciones surgieron a partir del trabajo de articulación con usuarios y comisiones vecinales, mediante reuniones y espacios de diálogo en los que se relevan las necesidades de cada barrio.

En ese marco, destacaron que el objetivo es adecuar el servicio a la demanda real de los distintos sectores de la ciudad y avanzar en mejoras que permitan optimizar el transporte público.