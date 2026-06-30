Luz Aguirre fue bicampeona provincial de malambo y con 14 años, buscará el título nacional

Luz Aguirre bicampeona provincial de malambo fue una de las grandes protagonistas del Campeonato Provincial de Malambo Femenino, realizado este sábado en la Escuela de Música, Danza y Teatro "Constancio Carminio", de Paraná. Con apenas 14 años, la bailarina volvió a consagrarse campeona en la categoría Sub 17 y obtuvo el pase para representar a Entre Ríos en el certamen nacional que se desarrollará en octubre en Tanti, Córdoba.

La joven paranaense revalidó el título que había obtenido el año pasado y no ocultó su felicidad por el logro. "Muy linda experiencia, muy contenta. Estoy feliz de ganar mi título provincial otra vez", expresó tras recibir el reconocimiento.

Aunque compite en la categoría destinada a jóvenes de entre 14 y 17 años, Luz recién cumplió la edad mínima para participar. "El año pasado fui campeona provincial en la categoría Sub 17 y estoy muy contenta. Empieza desde los 14 hasta los 17. Yo tengo 14", comentó con orgullo.

Una pasión que comenzó en la infancia

El campeonato reunió a competidoras de distintas localidades entrerrianas, entre ellas Gualeguay y Gualeguaychú. "Sí, hubo bastantes participantes. Vinieron muchos", señaló la bicampeona.

Luz se prepara con un profesor oriundo de Rosario, quien viaja especialmente a Paraná para entrenarla. "Mi profesor viene desde Rosario y me da clases en un espacio que tiene acá. Él es quien me prepara", contó.

A diferencia de otras competidoras, participa de manera independiente. "Bailo de forma independiente", explicó, al tiempo que recordó cómo nació su vínculo con el malambo: "Empecé folklore a los cinco años y, a medida que nuestro profesor nos iba enseñando malambo, vio que tenía condiciones para ser solista. Desde los 10 empecé y nunca dejé".

El desafío de representar a Entre Ríos

Gracias al título provincial, la bailarina obtuvo la clasificación al Campeonato Nacional de Malambo Femenino que se realizará en la localidad cordobesa de Tanti entre el 7 y el 12 de octubre.

"Ahora que soy campeona provincial voy a presentarme en Tanti para buscar un título nacional", afirmó con entusiasmo. Allí competirá con representantes de todas las provincias argentinas.

Para Luz, alcanzar ese objetivo tendría un significado muy especial. "Sería un orgullo poder representar a mi provincia y también ser conocida. Sería maravilloso para mí", aseguró.

La búsqueda de apoyo para viajar a Córdoba

Sin embargo, el sueño de competir a nivel nacional implica afrontar importantes gastos de traslado, alojamiento e inscripción. Por ese motivo, la joven apeló a la solidaridad de la comunidad. "Sería mucha ayuda porque hay que pagar la estadía, los pasajes y un montón de cosas", explicó.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias Aguirreluuz.mp, destinado a reunir fondos para el viaje que le permitirá representar a Entre Ríos en el certamen nacional.

Más allá de este desafío, Luz tiene claro que quiere seguir ligada a la danza. Además del malambo, integra la Compañía Tupaná, donde practica danza contemporánea. "Siempre estoy bailando. Hago contemporáneo también. La danza es mi lugar seguro", expresó.

Convencida de que quiere seguir creciendo en este camino, concluyó: "Obvio, siempre me imagino bailando".