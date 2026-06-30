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El ciclo Pensar Paraná abordará los 200 años de periodismo en la ciudad

El nuevo encuentro se realizará el miércoles 1 de julio, a las 18 hs, en el Salón Mariano Moreno (Corrientes 94), con certificación de asistencia, inscripción previa y cupos limitados.

30 de Junio de 2026
El ciclo Pensar Paraná abordará los 200 años de periodismo.
El ciclo Pensar Paraná abordará los 200 años de periodismo. Foto: (MdP).

El nuevo encuentro se realizará el miércoles 1 de julio, a las 18 hs, en el Salón Mariano Moreno (Corrientes 94), con certificación de asistencia, inscripción previa y cupos limitados.

El ciclo Pensar Paraná abordará los 200 años de periodismo en la ciudad. El nuevo encuentro se realizará el miércoles 1 de julio, a las 18 hs, en el Salón Mariano Moreno (Corrientes 94), con certificación de asistencia, inscripción previa y cupos limitados. Es organizada por la Municipalidad, Marca Paraná, INES CONICET UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER).

 

La jornada contará con la moderación de Juan Pablo Arias y reunirá a Víctor Daniel Fleitas, Aixa Boeykens y Martina Ferro Piérola, quienes propondrán distintas miradas sobre la historia del periodismo local.

 

Entre los ejes de la charla se abordarán la prensa escrita y la radio en Paraná, el periodismo en la universidad y la ponencia 'Prensa y política en la Paraná de mediados del siglo XX: El Diario y la construcción de su primera estrategia opositora (1946-1955)'.

El ciclo Pensar Paraná forma parte de las actividades preparatorias hacia el Bicentenario de la ciudad y propone un espacio de reflexión e intercambio sobre distintos aspectos de la historia, la identidad y el desarrollo de la capital entrerriana.

 

La actividad es organizada por la Municipalidad de Paraná junto a Marca Paraná, el INES CONICET UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.

Las personas interesadas podrán inscribirse previamente enviando un correo electrónico a museodelaciudadparana@hotmail.com . Los cupos son limitados.

Temas:

Pensar Paraná municipalidad periodismo
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