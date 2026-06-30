El nuevo encuentro se realizará el miércoles 1 de julio, a las 18 hs, en el Salón Mariano Moreno (Corrientes 94), con certificación de asistencia, inscripción previa y cupos limitados.
El ciclo Pensar Paraná abordará los 200 años de periodismo en la ciudad. El nuevo encuentro se realizará el miércoles 1 de julio, a las 18 hs, en el Salón Mariano Moreno (Corrientes 94), con certificación de asistencia, inscripción previa y cupos limitados. Es organizada por la Municipalidad, Marca Paraná, INES CONICET UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER).
La jornada contará con la moderación de Juan Pablo Arias y reunirá a Víctor Daniel Fleitas, Aixa Boeykens y Martina Ferro Piérola, quienes propondrán distintas miradas sobre la historia del periodismo local.
Entre los ejes de la charla se abordarán la prensa escrita y la radio en Paraná, el periodismo en la universidad y la ponencia 'Prensa y política en la Paraná de mediados del siglo XX: El Diario y la construcción de su primera estrategia opositora (1946-1955)'.
El ciclo Pensar Paraná forma parte de las actividades preparatorias hacia el Bicentenario de la ciudad y propone un espacio de reflexión e intercambio sobre distintos aspectos de la historia, la identidad y el desarrollo de la capital entrerriana.
La actividad es organizada por la Municipalidad de Paraná junto a Marca Paraná, el INES CONICET UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.
Las personas interesadas podrán inscribirse previamente enviando un correo electrónico a museodelaciudadparana@hotmail.com . Los cupos son limitados.