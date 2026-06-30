Julio llega con un feriado XL y el inicio de las vacaciones de invierno

En medio de las vacaciones de invierno en Entre Ríos y otras provincias, llega el 9 de julio que será feriado por el Día de la Independencia y el viernes 10 será no laborable.
Luego de los feriados de junio, uno fue el lunes 15 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel y otro el 20 por el día de la Bandera, llega julio, el séptimo mes del año que trae buenas noticias.
Además de las vacaciones de invierno para algunos sectores, viene con un feriado que beneficiará a la mayoría. Y llega con yapa.
Vacaciones de invierno
Las fechas del receso escolar quedaron distribuidas en tres grandes grupos de provincias, con inicio entre el 6 y el 20 de julio.
Las primeras provincias en comenzar las vacaciones de invierno 2026 en Argentina son Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, San Juan, San Luis y Santa Fe. En esos distritos, las vacaciones se desarrollarán del 6 al 17 de julio.
El segundo grupo iniciará las vacaciones una semana después, entre el 13 y el 24 de julio. Las provincias que abarca son: Catamarca; Chubut; Corrientes; Formosa; Jujuy; La Pampa; La Rioja; Misiones; Neuquén; Río Negro; Salta; Santa Cruz; Tierra del Fuego y Tucumán.
Por último, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires integrarán el grupo que, junto a Chaco y Santiago del Estero, comenzarán el receso invernal del 20 al 31 de julio.
Feriado con yapa
Por otra parte, el 9 de julio es feriado nacional en Argentina porque se conmemora el Día de la Independencia. Esta jornada es inamovible por el calendario oficial, por lo que se respeta el día que cae.
Este año, el 9 de julio cae jueves y llega con yapa ya que el gobierno nacional definió que el viernes 10 de julio será día no laborable. De este modo, habrá un fin de semana XL de cuatro días, del jueves al domingo.
Los feriados que quedan del 2026
Agosto
Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (feriado trasladable)
Septiembre
Si bien este mes no feriados nacionales, en Entre Ríos es feriado el 29 de septiembre por el día de San Miguel Arcángel, patrono de la provincia. Además el 11 y el 21 de septiembre no hay actividad en las escuelas por el día del maestro y del estudiante.
Octubre
Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
Noviembre
Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20)
Diciembre
Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos
Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)