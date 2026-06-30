“No eran de clase mundial”: la polémica frase del capitán de Alemania tras la eliminación con Paraguay

La eliminación de Alemania ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó una declaración que rápidamente generó repercusión. Joshua Kimmich, capitán del seleccionado europeo, realizó una dura autocrítica después de la derrota por penales, aunque sus palabras también fueron interpretadas como un cuestionamiento al nivel de los rivales que enfrentó su equipo.

“No nos enfrentamos a ningún rival de primer nivel”, afirmó Kimmich tras el partido. Luego profundizó su análisis y sostuvo que Alemania tuvo “grandes problemas” frente a equipos que, según su evaluación, “no eran de clase mundial”.

La frase llegó horas después de la caída ante Paraguay, que igualó 1 a 1 durante los 120 minutos y se impuso 4 a 3 en la definición desde los doce pasos. El seleccionado guaraní avanzó así a los octavos de final y firmó una de las grandes sorpresas de la competencia.

La crítica y la autocrítica de Kimmich

El mediocampista del Bayern Múnich apuntó a la falta de respuestas de Alemania durante el torneo y entendió que el plantel no estuvo a la altura de las expectativas. Sin embargo, evitó responsabilizar a factores externos por la eliminación.

"Kimmich": Por sus comentarios sobre los partidos de Alemania en la #CopaMundialFIFA 2026 pic.twitter.com/QUgZelTSc7 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 30, 2026

“Si no se le puede ganar a Paraguay en 120 minutos, uno queda eliminado merecidamente”, expresó el capitán alemán. También remarcó que el equipo no debía depender de la suerte, de la tanda de penales ni de eventuales decisiones arbitrales para resolver una llave de esa magnitud.

La referencia a Paraguay generó polémica porque el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro sostuvo una actuación sólida, resistió los momentos de presión y tuvo a Orlando Gill como figura en la definición. El arquero paraguayo atajó dos penales y José Canale convirtió el remate decisivo.

El futuro de Alemania tras el golpe

Más allá de la crítica, Kimmich respaldó la continuidad de Julian Nagelsmann y aseguró que dentro del vestuario no responsabilizan al entrenador por la salida de Alemania. “Sabemos que somos nosotros los que no hemos rendido”, planteó al asumir el mal desempeño del plantel.

La eliminación volvió a dejar a Alemania bajo revisión tras otro Mundial lejos de las instancias decisivas. Mientras Paraguay celebró una clasificación histórica, el seleccionado germano deberá analizar las causas de una campaña que terminó antes de lo esperado.