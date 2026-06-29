Paraguay hizo historia: eliminó a Alemania por penales y avanzó a octavos

Paraguay protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al dejar en el camino a Alemania tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y el suplementario. La Albirroja se impuso en la definición por penales y enfrentará en octavos al ganador de Francia-Suecia.
La selección de Paraguay escribió una página histórica en el Mundial 2026 al eliminar este domingo a Alemania en los 16avos de final. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro igualó 1-1 tras 120 minutos de juego y se impuso en la definición por penales para meterse entre los 16 mejores del certamen.
La Albirroja resistió durante gran parte del encuentro el dominio alemán y golpeó en el momento justo. A los 41 minutos del primer tiempo, Julio Enciso conectó de cabeza un centro de Matías Galarza Fonda tras una segunda jugada originada en un córner y dejó sin posibilidades a Manuel Neuer para establecer el 1-0.
Sin embargo, Alemania reaccionó en el complemento y alcanzó la igualdad a los 53 minutos, cuando Kai Havertz peinó un centro de Florian Wirtz y venció al arquero Orlando Gill, una de las grandes figuras del partido.
Gill fue determinante y el VAR salvó a Paraguay
Con el empate, el encuentro ganó intensidad y el conjunto europeo contó con varias oportunidades para quedarse con la clasificación. Gill respondió con grandes intervenciones frente a Havertz, Sané y Woltemade para mantener con vida al equipo sudamericano.
En el primer tiempo suplementario, Alemania llegó a convertir por intermedio de Jonathan Tah, pero el árbitro marroquí Jalal Jayed anuló el tanto tras la revisión del VAR por una infracción sobre el arquero paraguayo.
El equipo de Gustavo Alfaro también sufrió una baja importante con la salida por lesión de Enciso, aunque logró sostener el resultado hasta el final del alargue para llevar la definición a los penales.
Una definición inolvidable
En la tanda desde los doce pasos apareció nuevamente Orlando Gill, quien atajó el primer remate de Kai Havertz y encaminó la serie para Paraguay.
Luego convirtieron Mauricio, Gustavo Gómez y Galarza Fonda para la Albirroja, mientras que Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Amiri marcaron para Alemania. Manuel Neuer le contuvo el disparo a Fabián Balbuena y Antonio Sanabria desperdició otra ejecución, por lo que la definición permaneció abierta hasta el final.
El momento decisivo llegó cuando Jonathan Tah estrelló su remate por encima del travesaño y José Canale transformó el penal definitivo para sellar la clasificación paraguaya. De esa manera, la Albirroja consumó una de las mayores sorpresas del torneo al dejar en el camino a una de las potencias del fútbol mundial, publicó Infobae.
Ahora, Paraguay enfrentará en los octavos de final al ganador del cruce entre Francia y Suecia, con la ilusión intacta de seguir haciendo historia en el Mundial 2026.