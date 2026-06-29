La Academia Antonini tendrá su propio álbum de figuritas y sigue creciendo en el barrio

REDACCIÓN ELONCE
La Academia Antonini, que funciona en el polideportivo del barrio, presentará la próxima semana su primer álbum de figuritas. Además de la formación deportiva, el espacio acompaña a casi 80 chicos con una merienda dos veces por semana. Elonce dialogó con su fundador.
La Academia Antonini de fútbol infantil y juvenil, que funciona en el polideportivo del barrio Antonini de Paraná, dará un paso inédito: la próxima semana presentará su propio álbum de figuritas, una iniciativa impulsada por las familias de los jugadores. El proyecto se suma al crecimiento que viene experimentando la escuelita, que actualmente reúne a casi 80 chicos y combina la práctica deportiva con acciones de contención social. Elonce visitó el predio y dialogó con su fundador, Sebastián Vicentín.
"El álbum lo largó una mamá. Por ahora es de una categoría, pero la idea es seguir ampliándolo. La semana que viene lo presentamos", contó Vicentín. El entrenador explicó que la academia nació en 2024 con la categoría 2012 y luego comenzó a incorporar a los más pequeños.
Un espacio que sigue creciendo
"Arrancó como un proyecto para llevar a los chicos a jugar y mostrarlos. Después empezamos a formar las categorías más chicas y hoy tenemos casi 40 chicos entre las categorías 2017 y 2021, además de otros 40 o 45 entre las categorías **2011 y 2014", relató.
Actualmente, la institución participa en distintos torneos infantiles y trabaja en conjunto con el club Toritos de Chiclana para completar algunas categorías. "Es algo hermoso porque empezó como un proyecto muy chico y hoy ver cómo se siguen sumando los chicos es una enorme satisfacción", expresó.
Mucho más que fútbol
Además de los entrenamientos, la academia desarrolla una fuerte tarea social gracias al compromiso de las familias y de comerciantes del barrio. "Las madres tuvieron la iniciativa de darles la leche a los chicos los lunes y los viernes. Tenemos la ayuda de una panadería del barrio y de mucha gente que siempre colabora con galletitas, facturas o frutas. Lo importante es que los chicos siempre se vayan con algo para compartir", destacó.
Vicentín, que jugó durante 15 años en Italia, aseguró que busca transmitir mucho más que conocimientos futbolísticos. "Trato de enseñarles lo que aprendí, pero sobre todo los valores del deporte. Lo más importante es formar personas", afirmó.
Formar personas a través del deporte
El entrenador sostuvo que disfruta especialmente acompañar el crecimiento de los chicos, muchos de los cuales conoce desde que eran muy pequeños. "Es lindo verlos crecer. Algunos ya empiezan a ir a otros clubes y eso también nos pone contentos porque significa que estamos haciendo un buen trabajo", señaló.
Finalmente, agradeció el acompañamiento de quienes integran el proyecto deportivo. "Quiero nombrar a Daniel Vivares, Ignacio Curi, Leonardo Martínez, que hoy no pudo estar porque estaba trabajando, y también a mi papá, que es nuestro hincha número uno", concluyó.