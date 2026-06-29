Descanso, entrenamientos y viaje: la agenda de la Selección Argentina antes de enfrentar a Cabo Verde

La Selección Argentina tendrá este lunes el primer día de trabajo luego del descanso otorgado por Lionel Scaloni tras la victoria por 3 a 1 frente a Jordania. El plantel cerró la fase de grupos con puntaje ideal y ya concentra su preparación en el partido ante Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Los futbolistas permanecen en Kansas City, donde realizaron tareas livianas y de recuperación después del último compromiso de la primera etapa. El cuerpo técnico decidió cancelar el entrenamiento previsto para el domingo y reanudar la actividad formal al día siguiente, con la mira puesta en el inicio de la instancia eliminatoria.

Argentina enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio, desde las 19, hora argentina, en el Hard Rock Stadium de Miami. El seleccionado africano terminó segundo en el Grupo H y será el primer rival de la Albiceleste en una serie sin margen de error: el ganador avanzará a los octavos de final y el perdedor quedará eliminado.

Entrenamientos en Kansas City y viaje a Miami

La Selección Argentina continuará con sus prácticas en Kansas City durante los primeros días de la semana. Scaloni comenzará a definir el equipo que utilizará frente a Cabo Verde, luego de haber realizado variantes y dado minutos a varios jugadores en el encuentro ante Jordania.

La idea del cuerpo técnico es recuperar la base de habituales titulares que no tuvo participación desde el arranque en el cierre de la fase de grupos. Entre las alternativas aparece el regreso de Nicolás Tagliafico, quien volvió a sumar minutos ante Jordania tras superar la lesión muscular que lo marginó de los dos primeros partidos.

La delegación viajará el miércoles 1° de julio a Miami, donde completará la preparación para el cruce. El cambio de sede también obligará a adaptar los últimos entrenamientos a las condiciones climáticas de Florida, una cuestión que el propio Scaloni mencionó al analizar el próximo compromiso.

Las dudas que deberá resolver Scaloni

Una de las principales incógnitas está en la delantera. Lautaro Martínez convirtió ante Jordania y tuvo una actuación destacada, por lo que aparece como una de las opciones para acompañar a Lionel Messi. Julián Álvarez también se mantiene como alternativa para integrar el ataque.

Scaloni fue cauto al referirse a Cabo Verde y remarcó que será un rival exigente. El entrenador señaló que el seleccionado africano “será duro” y que buscará complicar a Argentina en un partido que definirá la continuidad de ambos en el Mundial.

Con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones, la Selección Argentina llega a la fase eliminatoria como líder del Grupo J. El objetivo inmediato será sostener ese rendimiento en Miami para acceder a los octavos de final y seguir avanzando en la defensa del título.