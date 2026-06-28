TC2000: Morillo ganó en San Nicolás y Stang se mantiene como escolta del campeonato

Franco Morillo se quedó este domingo con la quinta fecha del TC2000, disputada en el autódromo San Nicolás Ciudad, “Juan María Traverso”. El piloto de Junín dominó la competencia desde la largada con la Chevrolet Tracker del YPF Elaion Auro Proracing y consiguió su segundo triunfo de la temporada.

La victoria le permitió a Morillo convertirse en el primer piloto que repite festejo en el calendario 2026, luego de su éxito en Concordia durante la tercera fecha. Además, fue su tercer triunfo dentro de la categoría.

Por su parte, el crespense Emiliano Stang mantiene el segundo lugar del campeonato de TC2000. El representante del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia suma 78 puntos y continúa como principal perseguidor de Matías Rossi, cuando ya se disputaron cinco jornadas del certamen.

Morillo dominó desde la largada

La final se puso en marcha con piso seco, luego de las lluvias registradas durante la mañana en el circuito de San Nicolás. Todos los vehículos utilizaron neumáticos lisos y Morillo aprovechó una buena partida para conservar la punta desde el inicio.

Detrás del juninense se ubicaron Marcelo Ciarrocchi, Lucas Carabajal y Rossi. En la segunda vuelta, Carabajal logró superar a Ciarrocchi en la curva 5 y pasó a ocupar el segundo puesto, mientras el piloto de Almafuerte perdió terreno por problemas de visibilidad debido al barro acumulado en el parabrisas.

Poco después, Ciarrocchi se despistó en la última curva previa a la recta principal y abandonó la competencia. La situación obligó al ingreso del Auto de Seguridad, con Morillo como líder, seguido por Carabajal, Rossi, Franco Vivian y Stang.

La presión de Carabajal y el podio

En el relanzamiento, Morillo volvió a imponerse en la aceleración y logró mantener a distancia a Carabajal, que intentó presionarlo con el Volkswagen Nivus del Halcón Motorsport. El chaqueño sostuvo el ritmo del líder, aunque no pudo encontrar una maniobra para avanzar.

Morillo completó las 24 vueltas en 37m56s188/1000, a un promedio de 160,020 kilómetros por hora. Carabajal terminó segundo, a 494 milésimas, y celebró su primer podio en apenas su segunda presentación en la categoría.

Rossi completó el podio con el Toyota Corolla Cross, a 7s674/1000 del ganador. Valentín Yankelevich fue cuarto y Vivian cruzó la meta en esa posición, pero recibió un recargo por no respetar el posicionamiento de largada y quedó quinto.

Stang sigue en la pelea por el título

Luego de la fecha disputada en San Nicolás, Rossi lidera el campeonato de TC2000 con 101 puntos. Stang se ubica segundo con 78, mientras que Morillo ascendió al tercer lugar con 63 unidades.

Franco Vivian quedó cuarto con 61 puntos y Franco Riva aparece quinto con 51. El resultado dejó a Stang como el principal escolta de Rossi, aunque Morillo acortó diferencias con su nueva victoria.

La temporada todavía tiene más de la mitad de sus fechas por delante y cada resultado será determinante en la lucha por el título. El piloto de Crespo buscará sostener su regularidad en las próximas competencias para mantenerse entre los principales protagonistas del campeonato.