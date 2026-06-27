Franco Colapinto explicó el error que lo dejó 16° en Austria: "Me equivoqué"

REDACCIÓN ELONCE
El piloto argentino de Alpine quedó eliminado en la Q2 del Gran Premio de Austria tras una salida de pista en la curva 1. Reconoció que cometió un error en su último intento, aunque se mostró optimista por el ritmo del auto para la carrera del domingo.
La clasificación de Franco Colapinto en el GP de Austria dejó un sabor amargo para el piloto argentino, que largará desde el 16° puesto en la carrera de este domingo luego de quedar eliminado en la Q2 por una salida de pista en el circuito Red Bull Ring. Tras bajarse del Alpine, el bonaerense no buscó excusas y asumió la responsabilidad por el incidente que le impidió pelear por una mejor ubicación en la grilla.
El joven de 23 años perdió el control del A526 en la curva 1 cuando afrontaba su último intento de clasificación. Esa maniobra frustró la posibilidad de completar una vuelta rápida y lo relegó al 16° lugar, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó 11° y quedó a apenas 40 milésimas de avanzar a la Q3.
Una vez finalizada la actividad, Colapinto analizó lo sucedido y destacó que el equipo había logrado mejorar el rendimiento del monoplaza respecto de la jornada del viernes, aunque el resultado final no reflejó ese progreso.
"Me equivoqué en la curva 1"
En diálogo con ESPN, el argentino expresó su frustración por no haber podido aprovechar el potencial del auto. "Una pena. El auto andaba bien, creo que estamos un poco mejor que ayer. Estamos más competitivos. Podría haber sido una mejor qualy", afirmó.
Luego explicó con autocrítica qué ocurrió en el momento decisivo de la clasificación. "Me equivoqué en la 1. Fui muy fuerte y no sé si bloquié atrás o qué pasó. No pude hacer vueltas en la Q2 y es una lástima. En la Q1, dentro de todo, estábamos bien. No estábamos tan mal. No fue una buena Q2. Con el set viejo no iba tan mal el auto. Después empeoré, no cerré la vuelta con el nuevo. Hay que trabajar para mañana", sostuvo.
Pese a la decepción, Colapinto dejó en claro que mantiene expectativas de avanzar durante la competencia. "En carrera íbamos bien. Creo que va a haber más opciones para la carrera seguramente. Trabajar para mañana y tener un mejor día", resumió.
El análisis del piloto y de Alpine
En el comunicado oficial difundido por Alpine, el argentino profundizó su evaluación sobre el comportamiento del monoplaza. "No ha sido el mejor resultado para nosotros en la clasificación de hoy, ya que no conseguimos marcar una vuelta competitiva en la Q2 y no pudimos demostrar de lo que somos capaces. El coche respondía un poco mejor esta tarde y parecía que había mejorado con respecto a la sesión de la mañana, en la que nos costó encontrar el equilibrio adecuado", explicó.
Sin embargo, reconoció que el auto seguía siendo difícil de llevar al límite. "El coche seguía resultando impredecible al forzar y tratar de encontrar el límite, algo imprescindible aquí para no dejar nada en el tintero. Con un circuito tan corto y diferencias tan pequeñas entre los equipos, hay que apretar a fondo; de lo contrario, puedes encontrarte tres o cuatro puestos más atrás en la parrilla".
Sobre el error que marcó la clasificación, agregó: "Al final, eso es lo que ocurrió en mi última vuelta de la Q2: forcé al inicio de la vuelta e intenté llevar más velocidad a la curva 1, pero el coche se me escapó de golpe. Me salí de la pista y aborté la vuelta. Es una pena que no pudiéramos completar una última vuelta rápida y darnos la oportunidad de salir más adelante mañana".
Steve Nielsen: "No podemos estar satisfechos"
El director de Alpine, Steve Nielsen, también realizó un balance de la clasificación y reconoció que el objetivo era ubicar a ambos autos entre los diez mejores. "No podemos estar del todo satisfechos con el resultado y con cómo ha ido hoy, ya que el objetivo cada fin de semana sigue siendo colocar ambos coches entre los diez primeros y estar en una posición sólida para luchar por los puntos en la carrera", señaló.
El directivo consideró que Racing Bulls mostró un mejor rendimiento en clasificación. "Creo que, viendo el ritmo de los Racing Bulls hoy, no hemos podido competir realmente con ellos, al menos en una sola vuelta de clasificación, y, en definitiva, probablemente sea un resultado justo y un fiel reflejo de dónde nos encontramos en este circuito y en estas condiciones", indicó.
Además, se refirió a la salida de pista del argentino. "Franco mostraba un buen ritmo y sufrió un fuerte bandazo y un susto en la curva 1 en su última vuelta de la Q2". No obstante, destacó que el equipo continúa aprendiendo sobre las nuevas piezas incorporadas al monoplaza y confía en mejorar durante la carrera.
Gasly quedó cerca de la Q3
Pierre Gasly finalizó 11° y quedó a apenas 0.040 segundos de superar a Max Verstappen para acceder a la Q3. El francés destacó la evolución del equipo respecto al viernes y manifestó su confianza para la competencia.
"Hoy nos hemos esforzado mucho por conseguir el mejor resultado, pero sabía que iba a estar muy reñido. Mi última vuelta en la Q2 me pareció realmente buena y, al cruzar la línea de meta, pensé que esa vuelta me daría el pase, pero no fue suficiente", comentó.
También remarcó que el Alpine mostró un mejor comportamiento en ritmo de carrera y que el objetivo será avanzar posiciones desde la largada. "Debo decir que estoy contento con el paso adelante que hemos dado respecto a ayer; nos hemos sentido mucho más fuertes, así que soy optimista de cara a mañana. La batalla es realmente contra los Racing Bulls y espero poder adelantar a uno de ellos en la salida", afirmó.
Cómo quedó la grilla para el domingo
Colapinto había mostrado un buen rendimiento en la Q1, donde registró un tiempo de 1:07.894 y avanzó a la segunda tanda con el 11° mejor registro, incluso por delante de Gasly.
En la Q2 utilizó primero neumáticos usados y marcó 1:08.171. Luego, con el juego nuevo, sufrió la salida de pista en la curva 1 que frustró su intento definitivo y lo dejó en el 16° lugar, publicó Infobae.
La clasificación terminó con una polémica pole position para George Russell, quien completó su mejor vuelta bajo banderas amarillas tras el accidente de Max Verstappen. La dirección de carrera decidió validar el tiempo del piloto de Mercedes.
El Gran Premio de Austria se disputará este domingo desde las 10 (hora argentina) sobre el circuito de Spielberg y tendrá un total de 71 vueltas. Colapinto buscará aprovechar el buen ritmo mostrado por Alpine en las tandas largas para remontar posiciones e intentar sumar puntos.