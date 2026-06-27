Benja necesita ayuda para viajar a un control médico y afrontar una mudanza

Benja vuelve a necesitar de la solidaridad de la comunidad de Paraná. El niño, cuya historia conmovió en reiteradas oportunidades a la audiencia de Elonce, deberá viajar nuevamente al Hospital Austral en Buenos Aires para realizarse controles médicos y estudios, mientras que su familia enfrenta además la urgencia de mudarse porque no le renovaron el contrato de alquiler.

En diálogo con Elonce, su mamá, Edith, explicó que el próximo viaje está previsto para fines de julio y que los gastos se suman a la necesidad de ingresar a una nueva vivienda. "Con Benja viajamos cada seis meses al Hospital Austral, donde él se atiende. Ahora tenemos que volver porque tienen que hacerle unos estudios en los intestinos y también el control neurológico. Además, tenemos que mudarnos porque se nos venció el contrato de alquiler y no nos lo renuevan", contó.

Un tratamiento que continúa desde su nacimiento

Edith recordó que Benja nació con un tumor cerebral y que, como consecuencia, convive con importantes secuelas. "Actualmente tiene hidrocefalia, dos válvulas en la cabeza y no camina por las secuelas que le quedaron. Va a la kinesióloga y a la Escuela San Francisco de Asís. Se atiende en el Hospital Austral prácticamente desde que nació", relató.

Explicó que, a medida que fue creciendo, los controles pasaron a realizarse cada cuatro o seis meses, según la evaluación de los especialistas.

Venta de empanadas y pastelitos

Para afrontar los gastos, la familia impulsa una nueva campaña solidaria mediante la venta de comidas caseras. "Vendemos pastelitos todos los días porque no tengo trabajo y es mi sustento diario. Mi esposo trabaja, pero no alcanza. También vamos a hacer una venta de empanadas para el 9 de julio", indicó.

Organizan venta de empanadas para recaudar fondos y cubrir gastos médicos

Los pastelitos se ofrecen a $7.000 la media docena, mientras que las empanadas tendrán un valor de $15.000 la docena y $8.000 la media docena. "Antes del 10 tenemos que dejar la casa donde vivimos actualmente. Si logramos reunir el dinero antes de esa fecha sería ideal para poder mudarnos", expresó.

Cómo colaborar

Quienes deseen realizar un pedido de pastelitos o reservar empanadas pueden comunicarse al 343 156232478 o acercarse al domicilio de la familia, ubicado en la zona de Don Bosco y Pasaje Perrén.

También es posible colaborar mediante una transferencia al alias Benjamin-07, a nombre de Prado Víctor Benjamín. Como en cada aparición televisiva, Benja volvió a robarse una sonrisa de todos. Saludó a los televidentes, se animó a pronosticar un triunfo de la Selección argentina y, fiel a su costumbre, pidió que quienes pasen por la esquina le hagan sonar la bocina.