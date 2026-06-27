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Paraná Se disfrutan al 50% de descuento

Este lunes habrá ñoquis con 50% de descuento en Paraná: el listado de locales adheridos

La promoción se realizará este lunes 29 de junio, de 20 a 24, en restaurantes adheridos de Paraná. La iniciativa busca impulsar el consumo local. El listado de locales adheridos.

27 de Junio de 2026
Ñoquis con 50% de descuento en Paraná: los locales adheridos.
Ñoquis con 50% de descuento en Paraná: los locales adheridos. Foto: (MdP).

REDACCIÓN ELONCE

La promoción se realizará este lunes 29 de junio, de 20 a 24, en restaurantes adheridos de Paraná. La iniciativa busca impulsar el consumo local. El listado de locales adheridos.

Los ñoquis con 50% de descuento en Paraná volverán a ser protagonistas este lunes 29 de junio con una nueva edición de la propuesta impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP), junto al Empatur y la Municipalidad. La promoción permitirá disfrutar de platos seleccionados a mitad de precio en distintos locales adheridos.

 

La iniciativa estará vigente exclusivamente entre las 20 y las 24, y alcanzará a quienes consuman los ñoquis dentro de los establecimientos participantes. La propuesta busca combinar una de las tradiciones gastronómicas más populares del país con una acción destinada a incentivar el consumo en el sector.

 

Además, los comercios adheridos aceptarán todos los medios de pago habilitados en cada establecimiento, con el objetivo de brindar mayor comodidad a vecinos y turistas que decidan sumarse a la promoción.

 

Una propuesta para impulsar el consumo local

 

Desde la organización destacaron que esta nueva edición apunta a fortalecer la actividad gastronómica de la ciudad y generar un movimiento adicional durante el inicio de la semana, ofreciendo un beneficio atractivo para los clientes.

 

La campaña es organizada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná y cuenta con el acompañamiento del Empatur y la Municipalidad de Paraná, en el marco de acciones conjuntas para potenciar la oferta gastronómica local.

 

El lunes 29 de junio, de 20 a 24 hs, habrá un 50% de descuento en platos de ñoquis para consumir en los locales adheridos de Paraná. Se aceptan todos los medios de pago. Organizan: AEHGP, Empatur y Municipalidad.

 

Listado de lugares adheridos:

 

Las Vegas Pizzería

Buenos Aires 499

Whatsapp: +5493434225737

Insta: lasvegaspizzeriabar

Face: lasvegaspizzeria

 

Giovani (opción sin tacc)

Gral. Urquiza 1047

Whatsapp: 0343 423-0527

Insta: giovaniresto

Face: GiovaniRestaurante

 

Live Rock Pizza & Restó

25 de Mayo y Peatonal San Martín

WhatsApp: +5493434541005

Insta: liverockparana

Face: LiveRockParana

 

Nogaró Pizzeria

Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá

Tel.: 03434311270

WhatsApp.: +5493435053181

Insta: @ pizzerianogaroparana

Face: pizzerianogaroparana

 

La Fourchette Restaurante Boutique

Dirección: Gral Justo José de Urquiza 976

Gran Hotel Paraná

Whatsapp: +5493434474731

Insta: lafour_chette

 

El Refugio Restó

Juan Báez 745

3434722470

Insta: resto refugio

 

Pizzeria Popular Corrientes

Corrientes y Nogoyá

Whatsapp: +5493434682878

Insta: pizzeriapopular.parana

 

El Estribo Resto Bar

Irigoyen 593

WhatsApp: +5493434545157

Insta: elestriborestobar

Face: ElEstriboRestoBar

 

El Estribo Choperia

Italia 255

WhatsApp: +543434518015

Inta: elestribochop

 

El estribo Coffee Bar

La Rioja 153

WhatsApp: +5433435 03-3139

Insta: elestricoffeebar

 

Bodegón Las Flores

Córdoba 528

Whatsapp : 3435179742

Insta: Las Flores Bodegón

 

Bar Maipú

Maipú y Perón

Whatsapp: +5493434156124

Insta: barmaipu

 

Maipú San Juan

San Juan 606 esquina Victoria

Whatsapp 3435061107

Insta: maipu.sanjuan

 

Maipú América

Av Américas 2130

Whatsapp 3435061108

Insta: maipu.america

 

Flamingo

Dirección: Urquiza y Peatonal San Martín

Tel.: 0343 4311711

Insta: @flamingoparana

Temas:

Lunes 29 Paraná locales comercios
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