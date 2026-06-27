Este lunes habrá ñoquis con 50% de descuento en Paraná: el listado de locales adheridos

REDACCIÓN ELONCE
La promoción se realizará este lunes 29 de junio, de 20 a 24, en restaurantes adheridos de Paraná. La iniciativa busca impulsar el consumo local. El listado de locales adheridos.
Los ñoquis con 50% de descuento en Paraná volverán a ser protagonistas este lunes 29 de junio con una nueva edición de la propuesta impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP), junto al Empatur y la Municipalidad. La promoción permitirá disfrutar de platos seleccionados a mitad de precio en distintos locales adheridos.
La iniciativa estará vigente exclusivamente entre las 20 y las 24, y alcanzará a quienes consuman los ñoquis dentro de los establecimientos participantes. La propuesta busca combinar una de las tradiciones gastronómicas más populares del país con una acción destinada a incentivar el consumo en el sector.
Además, los comercios adheridos aceptarán todos los medios de pago habilitados en cada establecimiento, con el objetivo de brindar mayor comodidad a vecinos y turistas que decidan sumarse a la promoción.
Una propuesta para impulsar el consumo local
Desde la organización destacaron que esta nueva edición apunta a fortalecer la actividad gastronómica de la ciudad y generar un movimiento adicional durante el inicio de la semana, ofreciendo un beneficio atractivo para los clientes.
La campaña es organizada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná y cuenta con el acompañamiento del Empatur y la Municipalidad de Paraná, en el marco de acciones conjuntas para potenciar la oferta gastronómica local.
El lunes 29 de junio, de 20 a 24 hs, habrá un 50% de descuento en platos de ñoquis para consumir en los locales adheridos de Paraná. Se aceptan todos los medios de pago. Organizan: AEHGP, Empatur y Municipalidad.
Listado de lugares adheridos:
Las Vegas Pizzería
Buenos Aires 499
Whatsapp: +5493434225737
Insta: lasvegaspizzeriabar
Face: lasvegaspizzeria
Giovani (opción sin tacc)
Gral. Urquiza 1047
Whatsapp: 0343 423-0527
Insta: giovaniresto
Face: GiovaniRestaurante
Live Rock Pizza & Restó
25 de Mayo y Peatonal San Martín
WhatsApp: +5493434541005
Insta: liverockparana
Face: LiveRockParana
Nogaró Pizzeria
Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá
Tel.: 03434311270
WhatsApp.: +5493435053181
Insta: @ pizzerianogaroparana
Face: pizzerianogaroparana
La Fourchette Restaurante Boutique
Dirección: Gral Justo José de Urquiza 976
Gran Hotel Paraná
Whatsapp: +5493434474731
Insta: lafour_chette
El Refugio Restó
Juan Báez 745
3434722470
Insta: resto refugio
Pizzeria Popular Corrientes
Corrientes y Nogoyá
Whatsapp: +5493434682878
Insta: pizzeriapopular.parana
El Estribo Resto Bar
Irigoyen 593
WhatsApp: +5493434545157
Insta: elestriborestobar
Face: ElEstriboRestoBar
El Estribo Choperia
Italia 255
WhatsApp: +543434518015
Inta: elestribochop
El estribo Coffee Bar
La Rioja 153
WhatsApp: +5433435 03-3139
Insta: elestricoffeebar
Bodegón Las Flores
Córdoba 528
Whatsapp : 3435179742
Insta: Las Flores Bodegón
Bar Maipú
Maipú y Perón
Whatsapp: +5493434156124
Insta: barmaipu
Maipú San Juan
San Juan 606 esquina Victoria
Whatsapp 3435061107
Insta: maipu.sanjuan
Maipú América
Av Américas 2130
Whatsapp 3435061108
Insta: maipu.america
Flamingo
Dirección: Urquiza y Peatonal San Martín
Tel.: 0343 4311711
Insta: @flamingoparana