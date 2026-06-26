Venezolana en Paraná relató la angustia por la tragedia en su país, aunque afirmó que "cada sobreviviente es una alegría"

La venezolana Isabel Russo, radicada en Paraná, compartió con Elonce la angustia que atraviesa tras los terremotos que sacudieron a Venezuela. Si bien confirmó que sus familiares, que viven en Caracas, se encuentran en buen estado de salud, reconoció que las primeras horas fueron de gran incertidumbre.

"Afortunadamente nuestros familiares están bien. Estuvieron cerca de la zona de la tragedia porque están en Caracas. Estuvimos incomunicados varias horas hasta que por fin logramos saber de ellos. Fueron momentos de mucha angustia y nervios", relató.

Russo destacó además la rápida llegada de ayuda internacional. "Ya hay países que prestaron su colaboración, como El Salvador, República Dominicana, España y Estados Unidos, que enviaron personal y ayuda humanitaria", señaló.

"Cada sobreviviente es una alegría"

La mujer aseguró que sigue minuto a minuto las noticias sobre las tareas de rescate y que cada persona encontrada con vida representa una esperanza para todos los venezolanos. "Mi esposo y yo no dejamos de mirar las noticias. Cada vez que aparece un sobreviviente para nosotros también es una alegría. Siempre estamos orando por nuestros paisanos", expresó.

No obstante, manifestó una profunda preocupación por la situación de los niños que quedaron solos tras el desastre. "Lo más triste es que hay demasiados niños sin su familia. Pedimos que los cuiden porque en otras tragedias hubo chicos que desaparecieron y fueron víctimas de delitos", advirtió.

"La Guaira fue la zona más devastada"

Russo indicó que el estado de La Guaira fue el más afectado por el terremoto, aunque también hubo importantes daños en distintos sectores de Caracas. "El estado La Guaira es el que tuvo mayor devastación. También hubo zonas muy afectadas en Caracas, como San Bernardino, El Junquito y otros sectores", explicó.

Venezolanos en Paraná se refieren al trágico terremoto

Respecto del número de víctimas, sostuvo que las cifras oficiales aún podrían incrementarse. "Las autoridades informaron alrededor de 920 fallecidos y más de 3.000 heridos, pero se habla de muchas más personas desaparecidas. Esto recién está empezando", afirmó.

Reclamo por políticas de prevención

Durante la entrevista, Russo también cuestionó la falta de preparación ante este tipo de fenómenos naturales. "Venezuela es un país sísmico y deberían existir políticas de prevención y educación para que la población sepa cómo actuar en estos casos", consideró.

Además, señaló que especialistas advirtieron sobre el comportamiento de las fallas geológicas del país. "Los geólogos explican que existen dos fallas muy importantes y que estos movimientos suelen producirse aproximadamente cada 50 años. Era una situación para la que había que estar preparados", concluyó.