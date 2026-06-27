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Sociedad Tras la catástrofe por los terremotos

Argentina envió un avión carguero y un vuelo con brigadistas a Venezuela tras los sismos

El primero de los vuelos partió anoche a las 22 horas con 75 brigadistas a bordo y equipamiento destinado a la asistencia en la zona afectada. Fue en el marco de la ayuda humanitaria dispuesta para paliar la situación de los damnificados por el terremoto.

27 de Junio de 2026
Aerolíneas Argentinas envió aviones a Venezuela.
Aerolíneas Argentinas envió aviones a Venezuela. Foto: (NA).

El primero de los vuelos partió anoche a las 22 horas con 75 brigadistas a bordo y equipamiento destinado a la asistencia en la zona afectada. Fue en el marco de la ayuda humanitaria dispuesta para paliar la situación de los damnificados por el terremoto.

Argentina envió avión carguero y uno con brigadistas a Venezuela. Aerolíneas Argentinas realizó dos vuelos especiales con destino a Valencia, Venezuela, como parte del operativo de ayuda humanitaria organizado por el Gobierno Nacional.

El primero de los vuelos partió anoche a las 22 horas con 75 brigadistas a bordo y equipamiento destinado a la asistencia en la zona afectada.

 

La operación se completó con un avión carguero, que despegó a la medianoche, transportando insumos y material específico para el despliegue en territorio venezolano.

Para esta misión, la compañía dispuso recursos técnicos y logísticos especialmente orientados al traslado de personal especializado y carga sensible, en coordinación con los requerimientos establecidos para la emergencia, publicó NA.

 

Entre ambos vuelos, Aerolíneas Argentinas trasladó 25 toneladas de equipos de rescate y emergencia, poniendo a disposición su capacidad operativa para colaborar con las acciones de asistencia humanitaria.

Temas:

Argentina Venezuela avión ayuda humanitaria
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