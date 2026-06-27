Argentina envió un avión carguero y un vuelo con brigadistas a Venezuela tras los sismos

El primero de los vuelos partió anoche a las 22 horas con 75 brigadistas a bordo y equipamiento destinado a la asistencia en la zona afectada. Fue en el marco de la ayuda humanitaria dispuesta para paliar la situación de los damnificados por el terremoto.
Argentina envió avión carguero y uno con brigadistas a Venezuela. Aerolíneas Argentinas realizó dos vuelos especiales con destino a Valencia, Venezuela, como parte del operativo de ayuda humanitaria organizado por el Gobierno Nacional.
El primero de los vuelos partió anoche a las 22 horas con 75 brigadistas a bordo y equipamiento destinado a la asistencia en la zona afectada.
La operación se completó con un avión carguero, que despegó a la medianoche, transportando insumos y material específico para el despliegue en territorio venezolano.
Para esta misión, la compañía dispuso recursos técnicos y logísticos especialmente orientados al traslado de personal especializado y carga sensible, en coordinación con los requerimientos establecidos para la emergencia, publicó NA.
Entre ambos vuelos, Aerolíneas Argentinas trasladó 25 toneladas de equipos de rescate y emergencia, poniendo a disposición su capacidad operativa para colaborar con las acciones de asistencia humanitaria.