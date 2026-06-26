Día del Empleado Público: Mutual Modelo agasajó a sus asociados y anunció salones gratuitos para 2026 y 2027

La Mutual Modelo celebró el Día del Empleado Público Provincial con una noche especial destinada a sus asociados. En la sede ubicada en Peatonal San Martín 760, decenas de asistentes disfrutaron de una cena, importantes sorteos y un espectáculo de animación en un ambiente de camaradería.

El gerente de la institución, Jonathan Abasto, dialogó con Elonce y agradeció el acompañamiento de los asociados y destacó el objetivo del encuentro, que se centró en compartir una cena y noche de camaradería.

"Tenemos muchos regalos, sorteos y premios, servicio de catering, bebida, así que viene todo incluido para agradecer el acompañamiento de tantos años de los asociados. Esta noche es para que la disfruten", señaló.

Seis meses en la nueva sede y más servicios

Abasto también realizó un balance del funcionamiento de la nueva sede inaugurada en Peatonal San Martín 760, y destacó que pueden brindar "cada vez más y mejores servicios" para los asociados.

En ese sentido, enumeró las nuevas prestaciones incorporadas por la mutual. "Tenemos todos los servicios nuevos como farmacia, proveeduría, el área de salud que abrimos hace poquito con consultorios odontológicos, estéticos y médicos. Estamos muy contentos y por suerte los asociados lo están tomando de muy buena manera", destacó.

Salones sin costo para asociados

Uno de los anuncios más importantes de la noche fue el beneficio para quienes integran la Mutual Modelo. "Para todas las fechas de 2026 y 2027, los salones para todos los asociados de la Mutual van ser sin costo", confirmó Abasto.

El espacio tiene capacidad para más de 150 personas y cuenta con cocina equipada, freezer, heladera, horno y todas las comodidades necesarias para distintos tipos de eventos.

"Está súper completo para que lo vengan a disfrutar, no solamente para una fiesta, sino también para capacitaciones, charlas o cualquier tipo de reunión que se pueda hacer", explicó.

Cómo asociarse

"Trabajamos de corrido de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Los sábados atendemos hasta el mediodía y también se pueden comunicar por las redes sociales o por el WhatsApp de la Mutual. Es muy sencillo, así que todos están invitados para venir y participar", concluyó Abasto.

La celebración se realizó en la víspera del Día del Empleado Público Provincial, que se conmemora el 27 de junio, fecha para la cual el Gobierno de Entre Ríos dispuso el correspondiente asueto mediante decreto.