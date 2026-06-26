Proyectaron la película sobre el acordeonista entrerriano Abelardo Dimotta: "Su música nos pertenece a todos"

Este viernes se estrenó, de forma simultánea en Paraná y en Concepción del Uruguay, el largometraje “Abelardo Dimotta. Brujería y Chamamé”, un relato de la vida y obra del acordeonista oriundo de Villaguay. La producción estuvo a cargo de la Asociación Civil De Costa a Costa y el estreno fue en el marco del segundo Día Provincial del Chamamé Entrerriano.

“Con muchísima emoción de haber podido terminar esta pieza que llevó 11 años de trabajo”, dijo Maru Figueroa, una de las directoras del proyecto.

“Hubo un marco de público hermoso, con autoridades presentes, llegaron los intendentes de Paraná y Federal, de UADER y personas que participaron en la película como Alcides Muller y Patricia Gattini, nuera de Don Abelardo, que vino desde San Justo; algunos de sus nietos que están en Concepción del Uruguay”, relató.

Maru Figueroa

Cabe recordar que Abelardo Dimotta nació en "Mojones Norte", departamento Villaguay, el 11 de diciembre de 1921. Es considerado uno de los pilares del estilo de la "selva de Montiel".

“El público en general ha estado muy emocionado y agradecido de que se haya podido concretar esto porque acerca la personalidad de Dimotta que nos abraza a todos con esa identidad entrerriana”, enfatizó.

Figueroa sostuvo que para el grupo "es vital” que se difundan las historias detrás de las personalidades de la cultura entrerriana.

“Lo hicimos con una convicción, que nos permitió poder concretarlo con un montón de años de trabajo y con nada de presupuesto. Es nuestra máxima misión, ahora empieza la vida de la película. Muere el proyecto, por eso también lloramos porque se termina algo. Ahora empieza la realidad de haber hecho una película, que esperamos que llegue a cada rincón de Entre Ríos para que cada entrerriano y entrerriana haga carne de esto. El chamamé es de todos y la música de Dimotta nos pertenece a todos”.

Sobre la difusión de la película, precisó que aún no hay fechas definidas para nuevas proyecciones pero ya recibieron tres invitaciones para llevarlas a distintas localidades.

Quienes deseen saber más sobre la película pueden buscar en Instagram y Facebook como Brujeriaychamame o Dimotta documental.

Sobre la Asociación De Costa a Costa

El movimiento nació en 2012 como iniciativa de un grupo de entrerrianos “que compartían la sospecha de que nuestro folklore, lejos de agotarse en la chamarrita, se expresaba en una paleta mucho más amplia de especies y ritmos, a través de la obra de innumerables creadores”.

Bajo la premisa de “ir al encuentro de las formas entrerrianas que se configuraron a partir de usos colectivos de ciertas particularidades (como lo es la preponderancia de la tonalidad menor en el chamamé)”, el grupo fue delineando un mapa musical de Entre Ríos, donde se encuentran el chamamé, el tanguito montielero, el rasguido doble, las rancheras y mazurcas, los estilos y la chamarrita.