"Brujería y chamamé": estrenan la película que rescata el legado de Abelardo Dimotta

REDACCIÓN ELONCE
El colectivo De Costa a Costa presentará Brujería y chamamé, un largometraje documental sobre la vida y la obra de Abelardo Dimotta. La producción demandó más de una década de investigación y se estrenará este viernes en Paraná y Concepción del Uruguay.
La película Brujería y chamamé tendrá su estreno este viernes con una propuesta que busca rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la música litoraleña. El largometraje, dedicado a la vida y obra del acordeonista Abelardo Dimotta, fue realizado por la Asociación Civil De Costa a Costa luego de más de 11 años de investigación, producción y rodaje.
En diálogo con Elonce, Maru Figueroa, integrante del colectivo cultural, expresó la emoción que representa llegar al estreno de la producción. “Estamos promocionando el estreno de nuestra primera película, que realizamos a través de la Asociación Civil De Costa a Costa, que lleva casi 15 años de trabajo. La película tomó una buena parte de todo ese tiempo de vida que tenemos como colectivo”, contó.
Además, destacó el largo proceso de realización. “Hace más o menos 11 años que estamos trabajando en este material, que hoy tomó la forma de un largometraje de una hora y quince minutos aproximadamente. Realmente estamos muy orgullosos y muy felices de compartir este material”, afirmó.
Un recorrido por la vida del gran revolucionario del chamamé entrerriano
La producción lleva por título Brujería y chamamé. Abelardo Dimotta, brujería y chamamé y propone un recorrido por la trayectoria artística del músico entrerriano, considerado uno de los grandes innovadores del acordeón y del chamamé del Litoral.
“La película está dedicada, por supuesto, a la figura de este genio que revolucionó el acordeón, el chamamé y la música del Litoral”, explicó Figueroa.
Gran parte del documental fue filmado en Villa Domínguez, localidad natal de Dimotta, aunque también incluye registros realizados en Villaguay, Oro Verde, Paraná, Buenos Aires e incluso París.
“Hicimos cosas bastante locas, como meternos en la estancia La Isabel, donde él creció cuando era muy jovencito. También hicimos tomas en París porque uno de los grandes artistas que tenemos la dicha de que figure con su testimonio es don Raúl Barbosa”, relató.
Testimonios de grandes referentes de la música
El documental reúne el testimonio de destacados referentes del chamamé y de músicos que compartieron escenarios con Abelardo Dimotta. Entre ellos aparecen Raúl Barbosa y Antonio Tarragó Ros, además de la narración de Blanca Rebori, una de las voces más reconocidas de la radiofonía argentina. “También participan músicos entrerrianos como Luis Bertolotti, Alcides Müller y Osvaldo Fornazari, que acompañaron la figura de Abelardo, lo conocieron, tocaron con él y estuvieron a su lado en sus andanzas bastante particulares”, señaló.
La investigación comenzó recuperando los relatos de quienes compartieron escenarios y grabaciones con el músico. A partir de esos testimonios, el equipo fue reconstruyendo distintos aspectos de su vida y de su legado artístico.
Once años de investigación para rescatar una figura histórica
Figueroa explicó que el proyecto nació como una aventura impulsada por la admiración hacia el acordeonista. “Siempre la figura de Abelardo Dimotta fue un gran referente para nosotros. La venimos estudiando hace casi 15 años, transcribiendo sus temas, le dedicamos una revista y logramos el año pasado que el 15 de junio sea declarado por ley como el Día Provincial del Chamamé”, recordó.
La integrante de De Costa a Costa reconoció que buena parte de la investigación se realizó a partir de búsquedas personales y entrevistas con familiares y conocidos del músico.
“Al principio fue prueba y error. Íbamos tocando puertas en Villaguay, preguntando si alguien era pariente de tal persona. Algunos datos los teníamos más certeros y otros los fuimos descubriendo sobre la marcha”, contó.
Sobre Dimotta, resumió: “Fue una personalidad muy controversial, como muchos de los grandes artistas, pero realmente un genio sumamente prolífico, con una música de armonías del futuro y melodías del pasado”.
El estreno será este viernes
La dirección audiovisual estuvo a cargo de Mariano Vercellino, mientras que toda la producción fue impulsada por el colectivo De Costa a Costa.
El estreno se realizará en simultáneo en Paraná y Concepción del Uruguay, ciudades donde el movimiento tiene sus sedes.
En la capital entrerriana, la proyección será este viernes a las 19, con entrada libre y gratuita, en el salón de actos de la Escuela Normal, ubicado en la esquina de Corrientes y Urquiza.
“Invitamos fuertemente a que acompañen el estreno. Por ahora es la única fecha agendada, pero seguramente vamos a tener nuevas proyecciones tanto en la ciudad como en toda la provincia y fuera de la región. Ya estamos tendiendo redes para que este documental tenga toda la difusión que merece la figura de Abelardo Dimotta”, concluyó Figueroa.