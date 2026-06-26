El Niño se intensifica y anticipan un mayor riesgo de crecidas en el río Uruguay

El fenómeno El Niño continúa fortaleciéndose y los principales centros de climatología proyectan una alta probabilidad de que alcance una intensidad fuerte o muy fuerte hacia fines de 2026. Desde Salto Grande advirtieron que sus efectos podrían reflejarse en el río Uruguay desde la primavera.
El Niño muestra señales claras de intensificación y los principales organismos internacionales especializados en climatología ratifican que el fenómeno climático podría alcanzar una categoría fuerte o incluso muy fuerte durante los próximos meses. De acuerdo con el último informe difundido por el Área de Hidrología de la Gerencia General de Salto Grande, este escenario incrementa las probabilidades de crecidas en el río Uruguay entre septiembre y abril del próximo año.
El seguimiento permanente de las condiciones oceánicas y atmosféricas permite anticipar tendencias que influyen directamente sobre el comportamiento de las lluvias y los caudales en la región. Según la actualización correspondiente al mes de junio, existe alrededor de un 60% de probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad "muy fuerte", mientras que la posibilidad de un evento "fuerte" se ubica en torno al 20% y la de una intensidad moderada ronda el 10%.
Los especialistas remarcan que, aunque todavía no es posible determinar con precisión el comportamiento hidrológico de los próximos meses, los antecedentes históricos muestran que los eventos de El Niño más intensos suelen estar asociados a importantes crecidas del río Uruguay.
Prevén un período de aguas altas desde la primavera
Desde Salto Grande señalaron que los primeros efectos del fenómeno comenzarían a percibirse aproximadamente entre septiembre y octubre, prolongándose hasta marzo o abril de 2027. Durante ese período aumentan las probabilidades de que el río Uruguay permanezca en condiciones de aguas altas y registre eventos de creciente de distinta magnitud.
Si bien los pronósticos hídricos de largo plazo presentan un margen de incertidumbre, los registros de años anteriores indican que los episodios de El Niño muy fuerte coincidieron con una o varias crecidas importantes en la cuenca del río Uruguay, generando complicaciones para poblaciones ribereñas y actividades productivas instaladas en el valle de inundación.
Ante este escenario, las autoridades insisten en la importancia de adoptar medidas preventivas con suficiente anticipación, mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos competentes cuando se emitan alertas hidrológicas.
La situación actual del río continúa siendo normal
Pese a las proyecciones para los próximos meses, desde el Área de Hidrología de Salto Grande aclararon que actualmente la situación en la cuenca se mantiene dentro de los parámetros normales para la época invernal. No existen previsiones de cambios significativos durante la próxima semana y el nivel del río permanece muy por debajo de los valores de alerta.
Los técnicos continúan realizando un monitoreo permanente de la cuenca de aporte a la represa con el objetivo de gestionar de manera adecuada el recurso hídrico y brindar información actualizada tanto a las autoridades como a la población.
Asimismo, recomendaron seguir la evolución del fenómeno a través de los organismos oficiales, como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), que publican periódicamente informes sobre la evolución de El Niño y las condiciones climáticas esperadas para la región. Mientras tanto, los especialistas coinciden en que la planificación y la prevención serán herramientas fundamentales para minimizar el impacto de un fenómeno natural que podría marcar el comportamiento hidrológico de los próximos meses.