Tragedia en Venezuela: hallaron muerto a un futbolista de la Sub-20 tras los terremotos

El fútbol venezolano atraviesa horas de profundo dolor luego de que se confirmara el fallecimiento de Yimvert Berroterán, futbolista de 18 años e integrante de la selección Sub-20 de Venezuela, quien permanecía desaparecido desde los terremotos que afectaron el norte del país el pasado martes.

El joven mediocampista fue hallado sin vida entre los escombros en el sector de Los Corales, en el estado La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el desastre natural, que hasta el momento dejó más de 900 víctimas fatales y más de 3.300 personas heridas.

Una de las grandes promesas de la Vinotinto

Berroterán era considerado una de las principales promesas del fútbol venezolano. Formado en la Universidad Central de Venezuela FC (UCV FC), había debutado este año en la Primera División y disputó tres encuentros oficiales.

En el plano internacional, fue una pieza importante de la selección Sub-17, con la que acumuló 17 partidos y tres goles, mientras que en los últimos meses se había consolidado en las convocatorias de la Sub-20.

El emotivo comunicado de la Federación Venezolana

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó la noticia mediante un comunicado en sus redes oficiales. "Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país. Su partida enluta a toda la familia Vinotinto y deja una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha."

La entidad también expresó: "Extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, compañeros, cuerpo técnico y seres queridos en este momento de profunda tristeza. Yimvert, tu luz seguirá presente en cada latido vinotinto. Paz a su alma."

El mensaje de su club

La Universidad Central de Venezuela FC también despidió al futbolista con un breve pero sentido mensaje. "Fuiste un guerrero, Yimvert. Siempre serás recordado. Paz a tu alma."

Más víctimas vinculadas al fútbol

La tragedia también golpeó a otras instituciones deportivas. La Federación Venezolana informó los fallecimientos de Razan Sijaa, jugador de la categoría Sub-18 de Caracas FC; Ricardo Veloz, futbolista de Marítimo La Guaira; José Miguel Santana, exintegrante del cuerpo técnico de la selección de fútbol playa, y Víctor Andrés Palacios Ledezma, de 14 años, jugador del Club Sport San Agustín.

Desde Caracas FC lamentaron la muerte de Sijaa y su familia con un comunicado en el que destacaron "su alegría, entrega y compañerismo", mientras que el Club Sport San Agustín recordó a Víctor Andrés como "un jugador ejemplar" cuya pasión por el fútbol "acompañará en cada partido" a toda la institución.