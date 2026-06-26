Patronato confirmó a Diego Armando Díaz como su primer refuerzo para el segundo semestre

Diego Armando Díaz fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Patronato y se convirtió en el primer refuerzo del conjunto rojinegro para afrontar la segunda parte de la temporada. El delantero de 24 años llega procedente de Unión de Santa Fe con la expectativa de aportar variantes ofensivas al plantel y pelear por un lugar entre los titulares.

El atacante, nacido en Los Frentones, provincia de Chaco, desembarca en Paraná mediante un préstamo sin cargo y sin opción de compra, vínculo que se extenderá hasta diciembre de 2026. De esta manera, la dirigencia comenzó a reforzar el equipo con vistas a los próximos desafíos deportivos.

Foto: Patronato.

La incorporación de Díaz representa el primer movimiento de Patronato en esta ventana de transferencias, en la que el club buscará fortalecer distintas líneas del plantel para mantenerse competitivo durante el resto del campeonato.

Un nuevo desafío en su carrera

Luego de su paso por Unión de Santa Fe, el delantero afrontará un nuevo desafío en el fútbol argentino con la camiseta rojinegra. Su llegada apunta a sumar mayor poder ofensivo y ofrecer alternativas al cuerpo técnico de cara a una etapa decisiva de la competencia.

Foto: Patronato.

Con 24 años, Diego Armando Díaz buscará aprovechar esta oportunidad para ganar continuidad y demostrar sus condiciones dentro del equipo. La dirigencia y el cuerpo técnico confían en que su incorporación pueda aportar soluciones en el frente de ataque.

En los próximos días, el futbolista se integrará a los entrenamientos junto a sus nuevos compañeros para comenzar la puesta a punto física y futbolística antes de quedar a disposición del entrenador.