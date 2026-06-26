Presentaron el libro “Pocas palabras, muchas vidas” en la Catedral de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Catedral de Paraná será escenario de la presentación del libro “Pocas palabras, muchas vidas”, una obra de la profesora Celia Godoy que reconstruye la historia detrás de las placas y lápidas del principal templo de la capital entrerriana.
La Catedral de Paraná volverá a convertirse en un espacio de encuentro con la historia y el patrimonio local con la presentación del libro “Pocas palabras, muchas vidas”, escrito por la profesora Celia Godoy. La obra propone un recorrido por las placas y lápidas ubicadas tanto en el interior como en el exterior del templo, revelando los acontecimientos y las personas que marcaron la vida de la Iglesia y de la ciudad.
La iniciativa es impulsada por la Pastoral de Turismo y Cultura de la Catedral, un grupo que desde hace años trabaja en la difusión del patrimonio histórico, arquitectónico y religioso del edificio. La presentación se realizará en el salón del Arzobispado y busca acercar a la comunidad una nueva mirada sobre uno de los edificios más emblemáticos de Paraná.
Fabiola García, integrante de la Pastoral, destacó el trabajo colectivo que dio origen a la publicación y señaló: "Este es un resultado del trabajo en equipo de esta Pastoral de Turismo y Cultura de la Catedral".
Un recorrido por la memoria de la Catedral
La nueva publicación da continuidad a un trabajo anterior que abordó la arquitectura y las imágenes del templo. En esta oportunidad, la investigación se centra en las inscripciones, placas conmemorativas y lápidas que forman parte del patrimonio histórico de la Catedral.
En ese sentido, García explicó: "Es la continuación de un libro muy semejante a este que se refiere a toda la parte arquitectónica de las imágenes de la Catedral".
Asimismo, detalló el significado del título elegido para la obra y el contenido de la investigación: "Se hizo un recorrido de todas las placas y lápidas que hay fuera y dentro de la Catedral. Averiguó que hay detrás de cada placa, como por ejemplo el recordatorio de eventos importantes de la Arquidiócesis, la visita de Juan Pablo II. También hay lápidas de Arzobispos: todos recordarán a Monseñor Maulión, Tortolo y Estanislao Karlic".
Un templo ligado a la historia de Paraná y del país
Además de rescatar la memoria religiosa, el libro también recupera episodios fundamentales de la historia política de la ciudad y de la Argentina, vinculados con el antiguo templo que precedió a la actual Catedral.
Sobre ese aspecto, Fabiola García recordó: "En el templo anterior a este, se hicieron las primeras sesiones del Congreso de la Nación. Tenemos que recordar que Paraná fue capital de la Confederación Argentina. Como no tenían salón, la iglesia matriz ofreció ese lugar para las primeras sesiones".