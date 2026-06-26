Murió a los 56 años el actor que interpretó al emblemático Gorutta Jones en 100% Lucha

Sergio Aldo Carelli falleció a los 56 años tras atravesar un delicado cuadro de salud. Alcanzó una enorme popularidad por interpretar a Gorutta Jones, uno de los personajes más recordados de 100% Lucha. Vicente Viloni confirmó la noticia y lo despidió con un emotivo mensaje.
ergio Aldo Carelli, el actor y luchador que dio vida a Gorutta Jones en el exitoso programa 100% Lucha, falleció este jueves 25 de junio de 2026 tras atravesar un delicado cuadro de salud. La noticia fue confirmada por su amigo y compañero Vicente Viloni, quien le dedicó un sentido mensaje en redes sociales.
Carelli padecía una grave lesión en el nervio ciático que había complicado su estado de salud durante los últimos meses. Ante el agravamiento de su condición, colegas del programa habían impulsado campañas solidarias para reunir fondos y conseguir donantes de sangre.
"Amigo, sé que la luchaste hasta el final y que necesitás descansar. Te voy a extrañar mucho. Que en paz descanses, Chiqui querido", escribió Viloni.
Una despedida cargada de emoción
El histórico referente de 100% Lucha también recordó a otro compañero recientemente fallecido, Pablo Christian Mas Albert, conocido como Teniente Murphy, e invitó simbólicamente a Carelli a reencontrarse con él.
Además, agradeció el acompañamiento de los seguidores durante el tratamiento. "Les agradecemos a todos los que ayudaron económicamente y con las donaciones de sangre. Muchas gracias a todos en nombre del gran Gorutta", expresó.
La noticia generó una fuerte conmoción entre los fanáticos del ciclo televisivo, que marcó a toda una generación durante la década del 2000.
Su trayectoria fuera de la televisión
Antes de convertirse en uno de los personajes más populares de 100% Lucha, Carelli desarrolló una destacada carrera en los deportes de contacto. Fue boxeador amateur y profesional, además de competir oficialmente en fisicoculturismo.
Su imponente físico, con más de dos metros de altura y cerca de 140 kilos, lo convirtió en una figura inconfundible sobre el ring. Como Gorutta Jones utilizaba una máscara oscura con detalles verdes y amarillos, un casco blanco y un bastón de hockey sobre hielo, elementos que caracterizaron al personaje.
El cariño de los más chicos
Más allá de su apariencia intimidante, quienes compartieron con él destacan el afecto que demostraba hacia los niños que seguían el programa.
En una entrevista, el propio Carelli había recordado con emoción ese vínculo. "Me encantaba darles mi casco y mi bastón de presentación a los chicos. Era una forma de compartir el personaje con ellos", había contado.