Susana Giménez apuesta a un especial con Messi para su regreso a la televisión

Susana Giménez se prepara para regresar a la pantalla de Telefe con un proyecto que tendría como eje a Lionel Messi y su familia. La conductora viajó a Miami para participar de las grabaciones de Por el Mundo, junto a Marley e Ian Lucas, y aprovecharía su estadía para avanzar en las negociaciones de un especial dedicado al capitán de la Selección argentina.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, la diva llegó a Estados Unidos para presenciar el partido entre la Selección argentina y Jordania y participar del programa que Marley realiza desde el Mundial.

Aunque en esta oportunidad no acompañó desde el inicio la cobertura mundialista, aceptó la invitación del conductor para sumarse a una emisión especial que se grabará en el Hard Rock de Miami.

Un especial dedicado a la familia del capitán argentino

Más allá de su participación en Por el Mundo, Susana Giménez trabaja en un programa especial que marcaría su regreso a la televisión. Según reveló la periodista Maru Leone, el proyecto se encuentra muy avanzado.

"Susana está en un 80% confirmada para hacer un especial con la familia Messi", aseguró la periodista al brindar detalles sobre las negociaciones.

La intención es contar con la presencia del propio Lionel Messi, aunque su participación dependerá de los tiempos que le permita la concentración con la Selección argentina durante la Copa del Mundo.

Ante las obligaciones deportivas del futbolista, el canal evalúa distintas opciones para concretar el especial. Una de ellas contempla una entrevista con Antonela Roccuzzo y los hijos de la pareja, Thiago, Mateo y Ciro.

La otra posibilidad es realizar un encuentro con los padres del capitán argentino, Celia y Jorge Messi. Esta alternativa también cobra fuerza debido a la estrecha relación que Susana Giménez mantiene desde hace años con la familia del futbolista.

En distintas oportunidades, la conductora recordó que conoció a Messi cuando él mismo se acercó para pedirle una fotografía y reveló que Celia Messi era una gran admiradora de su carrera televisiva.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, el especial se convertiría en una de las principales apuestas de Telefe para el regreso de Susana Giménez a la pantalla, con una propuesta centrada en el costado más íntimo y familiar del capitán de la Selección argentina.