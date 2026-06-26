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La millonaria cifra que exige Florencia Peña a Nico Occhiato

Florencia Peña reclama 200 millones de pesos a Nico Occhiato tras su desvinculación de Luzu, ocurrida tras difundir una noticia falsa sobre el padre de Lionel Messi.

26 de Junio de 2026
Florencia Peña reclama 200 millones de pesos a Luzu
Florencia Peña reclama 200 millones de pesos a Luzu

Florencia Peña reclama 200 millones de pesos a Nico Occhiato tras su desvinculación de Luzu, ocurrida tras difundir una noticia falsa sobre el padre de Lionel Messi.

Tras el escándalo que generó la fake news de Jorge Messi que Florencia Peña replicó en una transmisión en vivo y que terminó con su desvinculación en Luzu TV, la actriz iniciará una demanda legal en contra del empresario Nicolás Occhiato para que se cumpla con el contrato que tenía vigente.

 

"(Florencia Peña) Pide cumplimiento del contrato, liquidación y porcentaje de la pauta publicitaria, los famosos PNT que tenía liberados y que no van a ser efectivos, pero hay que llegar a un acuerdo también con esto", dijo el periodista Pablo Layús sobre el contenido de la demanda al creador de Luzu TV.

 

"Y un punto que no hay que dejar pasar tiene que ver con el resarcimiento por daños y perjuicios. Se juntaron en los reclamos hasta algunos memes que se han vuelto virales mostrando a Florencia Peña de una manera, digamos, donde es el claro ejemplo de la fake news, para llamarlo de alguna forma", comentó el periodista en el ciclo Primicias YA.

La conductora Marina Calabró reveló que la cifra oficial que baraja el abogado de la actriz es de 200 millones de pesos como resarcimiento, aunque la cifra se podría incrementar si la demanda se eleva a juicio.

 

Otro de los puntos a analizar son las marcas y campañas publicitarias que la actriz habría acercado al streaming: “Puede incrementarse porque todavía hay algunos elementos para analizar. El porcentaje publicitario está basado en lo que tiene que ver con el sueldo, lo que percibía ella como conductora. Florencia estaba manejando las posibilidades de acercamiento con algunas campañas publicitarias. Hay que ver qué pasa con eso. Sin dejar de lado su gira, su gira teatral también”.

El equipo de Nadie dice Nada, con Nico Occhiato a la cabeza, vuelve a Argentina tras concretar su cobertura mundialista en la fase de grupos. Su vuelo está programado para este sábado. Según indica NA, se trata de un regreso programado y no una respuesta directa a las repercusiones que trajo la situación de Florencia Peña.

Temas:

Florencia Peña Luzu TV Nicolás Occhiato Reclamo
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