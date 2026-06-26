Francia goleó a Noruega con un hat-trick de Dembélé y va por el sueño mundialista

Francia mostró toda su jerarquía al derrotar 4-1 a Noruega con tres goles de Ousmane Dembélé. El conjunto galo terminó como líder del Grupo I y solo podría enfrentarse a Argentina en una hipotética final del Mundial 2026.
Francia ratificó su condición de candidata al título en el Mundial 2026 al imponerse con autoridad por 4-1 sobre Noruega en el cierre del Grupo I. Con una actuación sobresaliente de Ousmane Dembélé, autor de un hat-trick, el seleccionado dirigido por Didier Deschamps aseguró el primer puesto de la zona y quedó ubicado en un sector del cuadro que lo aleja de Argentina hasta una eventual final.
El equipo francés salió decidido desde el inicio y rápidamente impuso condiciones. Con Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué y Dembélé en ataque, el combinado europeo mostró velocidad, precisión y una enorme capacidad para lastimar en cada avance.
Noruega, en cambio, presentó una formación alternativa y dejó en el banco a Erling Haaland, ya que el equipo había asegurado previamente su clasificación. Esa decisión condicionó el desarrollo del encuentro ante un rival que no perdonó las ventajas defensivas.
Dembélé, la gran figura de la goleada
El primer gol llegó tras una gran asistencia de Mbappé para Dembélé, quien definió con categoría luego de recibir con espacio por la derecha. Poco después, el atacante volvió a aparecer con un zurdazo desde afuera del área que se metió en el ángulo.
Noruega descontó de inmediato por intermedio de Thelo Aasgaard, aprovechando una desconcentración de la defensa francesa. Sin embargo, la ilusión duró poco: Dembélé volvió a convertir y completó su hat-trick para establecer el 3-1 antes del descanso.
El triplete significó una reivindicación para el extremo, que venía siendo cuestionado por su falta de gol con la camiseta de la selección. En los últimos dos partidos, logró marcar cuatro tantos y recuperó protagonismo en el momento más importante del torneo.
Francia ya mira la fase eliminatoria
En el segundo tiempo, Noruega tuvo la chance de acercarse en el marcador con un penal, pero Jorgen Strand Larsen falló su remate desde los doce pasos. Esa acción terminó de apagar cualquier posibilidad de reacción del conjunto nórdico.
Ya en tiempo de descuento, Désiré Doué selló el 4-1 definitivo con un cabezazo tras un centro preciso de Bradley Barcola. Con ese tanto, Francia cerró una actuación sólida y dejó una imagen de equipo serio, efectivo y preparado para competir por el título.
Como ganador del Grupo I, el seleccionado francés disputará los dieciseisavos de final ante uno de los mejores terceros. Además, por el armado del cuadro, recién podría enfrentar a Argentina en una hipotética final, lo que alimenta la expectativa de un posible cruce decisivo entre dos potencias mundiales.
La única nota negativa para Francia fue que Mbappé no pudo convertir y quedó sin alcanzar a Lionel Messi en la tabla histórica de goleadores mundialistas. Aun así, el equipo galo se fue con una victoria contundente y con la sensación de haber dado un golpe de autoridad en el torneo, según información de Mendoza Online.