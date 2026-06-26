Cajero de supermercado: cuánto cobra en julio de 2026 tras el aumento para empleados de comercio

El salario del cajero de supermercado volvió a actualizarse con la última paritaria de empleados de comercio. Las nuevas escalas salariales de julio de 2026 superan el millón de pesos y contemplan adicionales por convenio.
El cajero de supermercado ya tiene definido el salario que percibirá durante julio de 2026 luego de la actualización acordada en la última negociación paritaria del sector mercantil. Con el incremento establecido para este tramo del año, los trabajadores que cumplen funciones en las cajas de cadenas como Coto, Carrefour y otros establecimientos alcanzados por el convenio colectivo recibirán haberes que superan los 1,2 millones de pesos mensuales.
Las nuevas escalas forman parte del acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias, que fijó una recomposición salarial del 1,5% mensual para este período. Además del sueldo básico, los trabajadores perciben distintos adicionales incorporados progresivamente a la estructura salarial.
El convenio de empleados de comercio continúa siendo el de mayor alcance en la Argentina, ya que comprende a cientos de miles de trabajadores de supermercados, mayoristas, autoservicios y comercios de distintos rubros distribuidos en todo el país.
Cuánto cobra un cajero de supermercado en julio
Según la escala vigente, un trabajador encuadrado en la categoría Cajero A percibe un salario conformado de $1.249.646. En tanto, quienes revisten en la categoría Cajero B cobran $1.255.270, mientras que los Cajeros C, la categoría más alta dentro del convenio para esta función, alcanzan un ingreso mensual de $1.262.499.
Estos montos corresponden a trabajadores con jornada laboral completa y pueden incrementarse de acuerdo con la antigüedad, el presentismo y otros adicionales previstos por el convenio colectivo de trabajo.
Uno de los conceptos más importantes que se suma al salario es el denominado fallo de caja, un adicional específico que compensa la responsabilidad de administrar dinero y realizar operaciones de cobro durante toda la jornada laboral.
El adicional por manejo de dinero y las demás categorías
El adicional por fallo de caja supera los $134.000 para determinadas categorías y representa un complemento significativo dentro del salario mensual. En el caso de la categoría B, el importe se liquida de manera proporcional según la escala establecida por el convenio.
A este concepto también pueden agregarse otros adicionales convencionales, como el plus por antigüedad, el presentismo y beneficios particulares según la empresa o la función desempeñada por cada trabajador, señaló Iprofesional.
Las escalas salariales de julio también alcanzan al resto de las categorías del convenio mercantil. En el área de Maestranza, los haberes oscilan entre $1.233.585 y $1.248.038. En Administración, los salarios van desde $1.245.631 para la categoría A hasta $1.299.445 para la categoría F. Por su parte, los Vendedores perciben entre $1.249.646 y $1.299.445, dependiendo de la categoría.