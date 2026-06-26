Prestación por Desempleo: requisitos, montos y cómo tramitar el beneficio de ANSES en 2026

La Prestación por Desempleo es el beneficio que otorga ANSES a trabajadores que perdieron su empleo formal. Conocé quiénes pueden acceder, cuánto se cobra, qué documentación se necesita y cómo realizar el trámite paso a paso.
La Prestación por Desempleo continúa siendo una de las principales herramientas de asistencia económica para quienes pierden su trabajo en relación de dependencia. Administrado por ANSES y enmarcado en las políticas del Ministerio de Capital Humano, este beneficio busca garantizar un ingreso mensual mientras el trabajador intenta reinsertarse en el mercado laboral. Además del apoyo económico, quienes acceden al programa conservan el derecho a determinadas asignaciones familiares y la cobertura de salud durante el período de cobro.
El beneficio está destinado exclusivamente a trabajadores registrados que hayan sido despedidos sin causa, que hayan finalizado un contrato laboral o que se encuentren comprendidos en otras situaciones contempladas por la normativa vigente. El objetivo es brindar un respaldo económico transitorio que permita afrontar los gastos básicos mientras se busca una nueva oportunidad laboral.
Para acceder a la prestación es necesario cumplir con determinados requisitos que varían según el tipo de vínculo laboral que tenía el trabajador antes de quedar desempleado. La cantidad de aportes realizados y la modalidad de contratación son factores determinantes para definir tanto el acceso como la duración del beneficio.
Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo
Los trabajadores permanentes deberán acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores al despido o finalización de la relación laboral. Este requisito es indispensable para iniciar el trámite y acceder al beneficio económico.
En el caso de los trabajadores eventuales o de temporada, las condiciones son diferentes. Deben haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos tres años y, además, demostrar al menos 90 días de actividad laboral registrada durante el año previo a la pérdida del empleo. Esta diferenciación busca adaptarse a las características particulares de este tipo de contrataciones.
Las autoridades recuerdan que no todos los casos de desvinculación laboral generan automáticamente el derecho a cobrar la prestación. Por ese motivo, ANSES analiza cada solicitud de manera individual antes de aprobar el beneficio.
Cuánto se cobra y cuánto tiempo dura el beneficio
El monto de la Prestación por Desempleo depende del salario que percibía el trabajador antes de quedar desempleado y de la cantidad de meses con aportes registrados. Asimismo, la duración del beneficio varía según el historial laboral de cada solicitante.
La asistencia económica puede extenderse entre dos y doce cuotas mensuales. La escala establece que quienes registren entre seis y once meses de aportes recibirán dos cuotas; quienes acrediten entre doce y veintitrés meses accederán a cuatro pagos; con entre veinticuatro y treinta y cinco meses de aportes se otorgarán ocho cuotas, mientras que quienes acumulen treinta y seis meses o más podrán cobrar durante doce meses.
Además, la legislación contempla un beneficio adicional para los trabajadores mayores de 45 años. En estos casos, la prestación se extiende durante seis meses más, considerando que la reinserción laboral suele resultar más compleja para este grupo etario.
Documentación necesaria para iniciar el trámite
Para solicitar la Prestación por Desempleo es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad, tanto en original como en copia, junto con la documentación que respalde la causa de la desvinculación laboral.
Los documentos exigidos cambian según cada situación. En casos de despido sin causa se deberá presentar el telegrama de despido, la carta documento o una nota firmada por el empleador con certificación correspondiente. Si la empresa quebró o entró en concurso preventivo, será necesario aportar la documentación judicial o administrativa que acredite esa situación.
También existen requisitos específicos para quienes finalizaron un contrato a plazo fijo, renunciaron por causa justificada o trabajaban para un empleador unipersonal fallecido. En caso de haber sufrido una enfermedad o accidente al momento del despido, ANSES solicitará además un certificado médico que acredite la aptitud laboral del solicitante.
Cómo realizar el trámite y cómo se cobra el beneficio
El trámite puede realizarse de manera virtual mediante el servicio de Atención Virtual de ANSES o en forma presencial, solicitando previamente un turno en cualquiera de las oficinas del organismo. Para la gestión online es necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, además de cargar toda la documentación escaneada que respalde la solicitud.
Una vez aprobada la Prestación por Desempleo, ANSES gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social donde se depositarán los pagos mensuales. El primer cobro debe efectuarse personalmente en la sucursal bancaria asignada, donde además se entrega la tarjeta de débito para operar posteriormente a través de cajeros automáticos, indicó Iprofesional.
Finalmente, las autoridades recuerdan que quienes consigan un nuevo empleo tienen la obligación de informar esa situación dentro de los cinco días hábiles posteriores al inicio de la nueva actividad laboral. El incumplimiento de esta obligación puede derivar en la suspensión del beneficio y en el reclamo de devolución de los montos percibidos de manera indebida por parte de ANSES.