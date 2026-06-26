Paraná celebrará el Día Internacional del Orgullo con el Festival de la Diversidad

REDACCIÓN ELONCE
En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, este domingo 28 de junio se realizará en Paraná el Festival de la Diversidad, una propuesta abierta a toda la comunidad que reunirá feria de emprendedores, espectáculos musicales, shows drag y actividades para toda la familia.
En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, este domingo 28 de junio se realizará en Paraná el Festival de la Diversidad, una propuesta abierta a toda la comunidad que reunirá feria de emprendedores, espectáculos musicales, shows drag y actividades para toda la familia.
El encuentro tendrá lugar de 14 a 18 en el playón de estacionamiento ubicado a un lado de la Sala Mayo, en el Puerto Nuevo, con acceso libre y gratuito.
Luciano Cabrón, integrante de la organización, explicó a Elonce que la iniciativa nació desde las propias agrupaciones de la comunidad y cuenta con el acompañamiento del Municipio.
"La verdad que estamos muy contentos porque es un evento que surge desde la propuesta de la comunidad y la Municipalidad acompaña, brinda lo que tiene a su alcance para que se concrete esta fiesta”, expresó.
El escenario estará montado al aire libre, en un espacio público, donde también funcionará una feria de emprendedores y puestos gastronómicos.
"Va a ser en el estacionamiento. Hay un escenario a cielo abierto para disfrutar. Esperemos que el clima nos acompañe. Va a haber una feria de emprendedores y algunos gastronómicos también", indicó.
Además, remarcó que la propuesta está pensada para que participe toda la ciudadanía.
"Invitamos a todo el público en general. Planteamos una fiesta diversa, pero abierta, de la familia, para que estemos todos compartiendo con los niños y toda la familia presente. Todo el que se quiera acercar, lo esperamos", invitó.
La programación comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 18. Entre las actividades previstas habrá una clase pública, presentaciones de bailarines, artistas musicales y espectáculos drag.
Un espacio de encuentro y visibilización
El organizador también reflexionó sobre la importancia de generar estos espacios para la comunidad LGBTIQ+.
"Estamos agradecidos y recibiendo a distintas grupalidades. Encontramos un lugar donde nos reciben porque, sinceramente, sabemos que en este contexto del país no estamos siendo recibidos en todos lados y las políticas que nos acompañaban a nivel nacional hoy ya no están", sostuvo.
Asimismo, destacó el compromiso de quienes harán posible el festival. "Agradecerles a todos los artistas, que están trabajando y ninguno recibe un peso por esto", valoró. Elonce.com