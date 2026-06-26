Alumnos pintaron un mural para identificar a la Escuela "Congreso de Oriente" de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad educativa de la Escuela Secundaria Nº 48 avanza con un mural en el ingreso del edificio para reflejar su nueva identidad institucional. La iniciativa surgió tras el cambio de nombre aprobado en 2024 y fue impulsada por un estudiante, quien contó a Elonce cómo surgió la iniciativa.
La comunidad educativa de la Escuela Secundaria Nº 48 "Congreso de Oriente" realizó una jornada de trabajo colectivo para pintar un mural en el ingreso del establecimiento (originalmente conocido como "Domingo Faustino Sarmiento"), con el objetivo de plasmar el nuevo nombre de la institución y una frase inspirada en el ideario de José Gervasio Artigas.
La propuesta reunió a estudiantes, docentes, directivos y familias, quienes participaron en distintas tareas de embellecimiento del edificio escolar. El proyecto incluyó la limpieza y pintura de las aulas, además de la intervención artística sobre la fachada.
La directora Magalí Revilla explicó a Elonce que la iniciativa se desarrolló en el marco de las actividades conmemorativas por el natalicio de José Gervasio Artigas y del Congreso de Oriente.
"El mural surge a partir de un proyecto presentado por el profesor Camilo Hernández en el Congreso de Oriente que se llevó a cabo el 19 de junio en conmemoración del natalicio de José Gervasio Artigas. Toda la comunidad educativa participó de una jornada en la que se limpiaron y pintaron las aulas y también se tomó la iniciativa de realizar este mural para colocar el nombre que identifica a la escuela", expresó.
Una propuesta impulsada por los estudiantes
La profesora de Artes Visuales, Marisol Bellino, recordó que el cambio de denominación de la institución se concretó durante 2024 luego de un proceso participativo. "Se realizó una elección entre varias propuestas y uno de los alumnos presentó el nombre Congreso de Oriente, vinculado con la Liga de los Pueblos Libres y la figura de José Gervasio Artigas", explicó.
El autor de la propuesta fue David Peralta, estudiante de tercer año, quien contó cómo surgió la idea. "Me gusta mucho la historia y quise participar. Pensé en un nombre que resaltara la importancia de Entre Ríos en la construcción del país. Primero surgieron otras ideas, como Independencia Entrerriana, pero después entendimos que Congreso de Oriente representaba mucho mejor ese momento histórico, como el Congreso de Tucumán", relató al recordar que la iniciativa hasta fue "irónica" porque la idea le surgió en Buenos Aires.
El llamado Congreso de Oriente fue convocado en junio de 1815 en la Villa del Arroyo de la China por José Gervasio Artigas, y congregó a las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba, Santa Fe y la República Oriental del Uruguay, que conformaban la Liga de los Pueblos Libres bajo el protectorado de Artigas. Un año antes que la declaración de Tucumán, el llamado Congreso de Oriente declaró a la Patria libre de toda potencia extranjera.
Una frase para transmitir valores
Además del nombre institucional, el mural incorpora una frase atribuida a Artigas: "Seamos ilustrados y valientes".
Bellino explicó a Elonce el significado de esa elección. "Nos pareció una frase muy importante para los chicos porque habla de volver a los libros, de estudiar, de aprender y no solamente de poner el cuerpo para conseguir las cosas. Estamos acá para educar y para que ellos tengan una participación activa", sostuvo.
Actualmente participan alumnos de tercer año, aunque la jornada institucional realizada días atrás involucró a toda la comunidad escolar. "Los chicos limpiaron y pintaron sus aulas con muchísimo entusiasmo. Fue una jornada muy linda, de compañerismo y solidaridad, con el acompañamiento de docentes, directivos y familias", destacó Revilla.
Los estudiantes, protagonistas del proyecto
Mientras avanzaban con la pintura, los alumnos también compartieron sus sensaciones sobre la experiencia. "Me gusta pintar y está bueno hacerlo por la escuela. Hace un poco de frío, pero vale la pena", comentó Felipe, uno de los estudiantes que participa del mural.
Otro de los jóvenes resaltó el acompañamiento de la docente. "La profe nos dio mucho ánimo para hacerlo. Tiene muy buena onda y nos incentivó a participar", expresó.
Aportes de distintas instituciones
Desde la escuela agradecieron la colaboración de diferentes organismos e instituciones que hicieron posible la iniciativa. La Municipalidad aportó materiales de pintura, mientras que el Instituto Federal de Estudios e Integración José Gervasio Artigas de Entre Ríos realizó una contribución económica para el proyecto.
También colaboró el Instituto de Educación Superior con el que la escuela comparte edificio, además de las familias, que realizaron donaciones para adquirir distintos insumos.
"Todo esto fue posible gracias al compromiso de los papás, las mamás y toda la comunidad educativa que colaboró de una u otra manera", concluyó Bellino.